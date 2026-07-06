Цены будут выше и выше. Почему электронику лучше покупать прямо сейчас

Рынок чипов памяти, которые используются практически во всей потребительской электронике, начиная от смартфонов и компьютеров, и заканчивая камерами наблюдения и умными пылесосами, переживает глубочайший кризис в истории. Причина в неутолимом спросе со стороны IT-компаний, которые строят дата-центры для работы ИИ. Нехватка чипов выливается в их удорожание. Вендоры, которые закупают модули памяти для электроники, вынуждены закладывать возросшие расходы в стоимость своих продуктов. Apple и десятки других компаний уже подняли цены на смартфоны и компьютеры. «Газета.Ru» рассказывает, почему электроника станет еще дороже и закончится ли этот кризис.

Вестники дефицита

Первые удары потребительский рынок принял еще в конце 2025 года, когда крупные бренды заговорили о кризисе и его влиянии на цены продуктов, но лавина плохих новостей накрыла отрасль в первом полугодии 2026-го. Главным событием стало решение Apple поднять цены на свою продукцию. Компания, долгое время сдерживающая рост розничных цен, в июне 2026 года подняла стоимость всех продуктов, кроме iPhone, Apple Watch и AirPods. К Apple присоединились Microsoft, Sony, Nintendo, Dell, HP, LG — все они провели как минимум одну волну повышения цен в 2026 году. На китайском рынке о подорожании объявили Xiaomi, Oppo, Vivo, Honor.

Президент Xiaomi Лу Вэйбин публично признал, что рост затрат на чипы памяти «значительно превысил ожидания».

Крупные аналитические фирмы стали давать пугающие прогнозы. Агентство Gartner в феврале 2026 года заявило, что совокупная стоимость DRAM (чипов оперативной памяти) и SSD (модулей постоянной памяти) к концу года вырастет на 130%, что автоматически поднимет цены на ПК на 17%, а на смартфоны — на 13%. Инвестиционный банк Jefferies дал еще более жесткую оценку: в третьем квартале 2026 года память подорожает на 40-50% квартал к кварталу, в четвертом — еще на 30-40%, а в 2027 году годовой рост может составить еще 40-45%.

По данным Gartner, к концу 2026 года категория ПК дешевле $500 может практически исчезнуть — настолько сильно дорожают бюджетные устройства, в которых доля памяти и накопителя в себестоимости критически высока. Такой же сильный удар приходится и на дешевые смартфоны. По оценке Omdia, в 2026 году мировые продажи смартфонов в штуках упадут на 7%, при этом продажи моделей дешевле $100 долларов обвалятся почти на треть.

Рост цен — лишь одно из следствий текущего кризиса. Компенсируя рост закупочных цен на комплектующие, производители вынуждены жертвовать характеристиками и сокращать ассортимент. Как отметил руководитель группы закупок Telecom Mobile компании «Ситилинк» Александр Януш, многие вендоры в среднем ценовом сегменте смартфонов уже «откатились» к объему оперативной памяти в 4 ГБ — это минимальный порог для относительно комфортной работы на Android. Кроме того, они вновь начали использовать устаревшую технологию накопителей eMMC вместо ставшей стандартом UFS. С ним согласен и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Качество электроники падает за счет того, что ухудшаются характеристики. Вендоры ставят модули меньшего объема и более старых типов, пытаются сэкономить. Страдают смартфоны, планшеты, компьютеры», — сказал он.

Некоторые компании и вовсе отказываются от выпуска отдельных устройств, поскольку их производство становится экономически нецелесообразным. Так бренд Nothing отменил выход смартфона CMF Phone 3 Pro, а iQOO, по слухам, не выпустит 16 Ultra.

«Кто-то выберет путь «шринкфляции», выпуская устройства с меньшими объемами памяти, но зато не очень повышая цены, а кто-то уменьшит объемы выпускаемых устройств для того, чтобы сохранить маржинальность», — сказал директор департамента закупок Merlion Павел Курдюков.

Есть и те, кто готовится к банкротству. Производитель экшн-камер GoPro предупредил о возможности закрытия бизнеса из-за роста стоимости памяти и снижения рентабельности собственной продукции.

Продолжение следует

Случившиеся повышения цен — это не финал истории. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся во мнении, что пик кризиса еще впереди. Текущий дефицит чипов будет определять состояние рынка как минимум до 2027-2028 годов, а некоторые аналитики называют горизонт до 2030 года. Причина — в фундаментальном дисбалансе спроса и предложения. Спрос со стороны ИИ-инфраструктуры растет по экспоненте, а наращивание производства памяти упирается в невысокие темпы строительства и настройки новых фабричных линий.

Технический директор YADRO Алексей Сигаев оценивает срок дефицита в «два-три года», подчеркивая, что производители памяти консервативны в расширении мощностей, поскольку в предыдущие похожие кризисы сталкивались с проблемой перепроизводства.

«Рынок памяти уже неоднократно переживал как периоды острого дефицита, так и перепроизводства, поэтому производители обычно консервативно подходят к наращиванию мощностей. В целом по отрасли ожидается, что дефицит может сохраняться еще два-три года», — сказал он.

Данила Дюгуров, директор по стратегии MWS Cloud, называет более конкретную дату — «как минимум до конца 2027 года». Он выделяет три ключевых фактора:

1) Строительство и запуск нового завода памяти занимают более 18 месяцев, поэтому решения, принятые в 2025-2026 годах, дадут ощутимый объем только в 2027-2028 годах.

2) Мощности SK Hynix (один из крупнейших производителей чипов памяти, — «Газета.Ru») по выпуску всех актуальных типов памяти вроде HBM, DRAM и NAND были распроданы до конца 2026 года еще в конце 2025-го, а бронирование на 2027-2028 годы уже идет полным ходом. То есть продукция строящихся производственных линий уже зарезервирована ИИ-компаниями, поэтому производителям электроники снова достанется лишь малая ее доля.

3) Развитие ИИ делает выгодным переключение производственных линий на более дорогую память для ускорителей — гигабайт памяти типа HBM (используется в графических ускорителях для ИИ и не является универсальным, —«Газета.Ru») приносит в 3-4 раза больше выручки, чем гигабайт памяти DDR5 (универсальная память, которая используется в потребительской электронике, — «Газета.Ru»). То есть даже с расширением производственных мощностей чипмейкеры будут отдавать предпочтение более дорогой продукции.

Алексей Бородастов, директор по развитию GS Nanotech, ссылаясь на прогноз аналитического центра GS Group, говорит о периоде до середины 2027 года, отмечая, что «подобные дисбалансы между спросом и предложением в отрасли обычно имеют цикл порядка 1-2 лет». Эльдар Муртазин утверждает, что дефицит продлится самое меньшее до середины 2028 года.

Новые заводы — старые проблемы

Когда речь заходит о решениях кризиса чипов, на ум приходят очевидные меры: нарастить производство, построить новые заводы, перераспределить мощности. Но на практике каждый из этих шагов упирается в непреодолимые временные и технологические барьеры.

Производство чипов памяти — одна из самых сложных и капиталоемких индустрий.

«Развертывание соответствующего производства — вопрос значительных (как правило, миллиардных) инвестиций и времени (как правило — около 2 лет). Соответственно, производители не могут одномоментно построить необходимые мощности, например, потому что у них нет достаточных финансовых возможностей для инвестирования. Но если такие возможности и есть, то остается проблема времени — ни за какие средства нельзя построить производство за ночь или за месяц. Мощности производителей производственного оборудования (имеются в виду в том числе литографические системы для производства чипов нидерландской компании ASML, — «Газета.Ru» ) — тоже не безграничны», — сказал независимый аналитик, автор Telegram-канала про микроэлектронику RUSmicro Алексей Бойко.

При этом мало построить завод — требуется отладка оборудования. Процесс, который, как сказал директор по развитию GS Nanotech Алексей Бородастов, тоже занимает месяцы.

«На пробных партиях кремниевых пластин (важнейшая заготовка для производства чипов, — «Газета.Ru») инженеры и технологи тестируют разные режимы — подбирают параметры так, чтобы обеспечить требуемый выход годных кристаллов при максимально возможной производительности. Этот цикл многократно повторяется, пока не удается добиться стабильного качества. Сам цикл производства одной пластины занимает от 60 до 120 дней», — объяснил он.

Даже при наличии финансов игроки рынка полупроводниковых изделий осторожничают. Как отметил заместитель директора управления продуктов и технологий E-Flops Филипп Моднов, инвестиции в строительство заводов по производству актуальных чипов, это инвестиции в технологии, которые быстро устаревают. Есть риск потратить огромные суммы денег на производство продукции, спрос на которую быстро угаснет.

Поэтому позволить себе расширение производства могут только лидеры индустрии. Например, южнокорейские гиганты Samsung и SK Hynix объявили о совместных инвестициях в размере около $518 млрд в строительство четырех новых заводов по производству памяти на юго-западе страны. Однако первые линии на этих предприятиях начнут работу не раньше 2027-2028 годов. Китайские производители CXMT и YMTC также активно наращивают мощности. По оценкам Yole, CXMT уже занимает 11,1% мировых установленных мощностей DRAM, и к 2027 году эта доля может вырасти до 13,9%. Компания строит новый завод в Шанхае, который должен начать массовое производство в 2027 году. При этом Apple уже присматривается к продукции китайского вендора.

«Территория Южной Кореи не позволяет строить много фабрик — конфликт земли, воды, электроэнергии никуда не денется. Поэтому расширять производство чипов памяти будет именно Китай, который и снизит в ближайшие годы в итоге цены на действующие зрелые, то есть устаревающие технологии, пока Корея несется в будущее, то есть разрабатывает инновационные чипы», — сказал Моднов.

При этом он добавил, что эти факты — не повод для радости аудитории потребительской электроники. Китайские новые линии будут в первую очередь загружены заказами для внутренней ИИ-инфраструктуры — правительство КНР объявило о планах инвестировать около 2 трлн юаней в ИИ-дата-центры. Таким образом, по мнению Моднова, даже дополнительный объем памяти от компаний CXMT и YMTC в значительной степени пойдет на облачный сектор, а не на потребительские ноутбуки и смартфоны.

Дешевле не станет

Большинство экспертов сходятся на том, что даже после стабилизации рынка цены на память не откатятся к значениям 2024-2025 годов. Как минимум по той причине, что чипмейкерам придется отбивать расходы на строительство новых заводов. А следовательно, не снизится цена и на смартфоны с компьютерами. Исходя из этого, эксперты призывают не откладывать покупку новой электроники на ближайший год-два, если ей требуется скорейшее обновление — ниже, чем сейчас, цены вряд ли станут, а вот выше — наверняка.

«Не откладывать на потом и покупать сейчас – это единственное правильное решение, потому что эпоха дешевой электроники закончилась. Можно какую-нибудь скидку на распродаже в пределах пары недель, но если говорить о долгосрочных ожиданиях, то точно проиграешь при покупке», — сказал Муртазин.

Похожего мнения придерживается и Александр Януш из «Ситилинк». По его словам, если текущие устройства требуют обновления по тем или иным причинам, то сейчас самое время это сделать, поскольку рост цен будет продолжаться.

«Но если ваше устройство исправно и оно относительно новое, то менять его сейчас нет никакого резона, ведь современные гаджеты имеют большой запас прочности и их срок службы может легко составлять 5-7 лет», – добавил он.

В свою очередь, Курдюков из Merlion предупредил, что чего сейчас делать точно не стоит, так это закупаться техникой впрок. По его словам, компоненты в текущих смартфонах и компьютерах за годы кризиса, скорее всего, устареют и потеряют актуальность.