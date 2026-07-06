На фото с Марса нашли «следы древней цивилизации»

Исследователь Марса с уфологического сайта UFO Sighting Daily заявил, что обнаружил на фото Красной планеты предполагаемые следы древней цивилизации. Об этом пишет Daily Mail.

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Скотт Уоринг обратил внимание на снимок, сделанный в июне марсоходом Сuriosity. На фото запечатлен большой валун, в котором видно нечто, похожее на прямоугольное отверстие. Уоринг заявил, что на самом деле это сооружение, построенное из глины, похожее на то, что строили древние люди. «Очень давно они были на Земле, и они были на Марсе давным-давно», — заключил уфолог.

В НАСА никак не прокомментировали заявление Уоринга, однако, как пишет Daily Mail, еще в 2022 году специалисты высказывались по поводу похожих образований. «На холме на горе Шарп есть несколько естественных открытых трещин, в том числе одна высотой примерно 30 сантиметров и шириной 40 сантиметров, размером с дверку для собаки», — было сказано в заявлении. Сотрудники НАСА также отметили, что подобные трещины есть и в земных породах.

Позже Уоринг написал, что на 100 процентов уверен, что структуру с фото Сuriosity создали разумные существа.

Ранее Уоринг объявил камень с фотографии Марса — пистолет инопланетян. Многие подписчики уфолога отнеслись к его «открытию» скептически.