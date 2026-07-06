Зонд "Хаябуса-2" приблизился к загадочному астероиду "Торифунэ"

Японское аэрокосмическое агентство JAXA сообщило о успешном исследовании астероида "Торифунэ" космическим аппаратом "Хаябуса-2". Исследование состоялось на расстоянии 1 километра от центра астероида, что стало важным этапом в рамках расширенной миссии зонда.

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В сообщении, опубликованном на странице JAXA в соцсети Х, агентство подтвердило, что зонд "Хаябуса-2" пролетел мимо астероида "Торифунэ" на скорости 5 километров в секунду относительно космического тела. Это исследование стало значимым шагом в изучении астероидов и их влияния на Землю.

"Хаябуса-2" успешно выполнил свою задачу, и состояние зонда соответствует нормам, — говорится в официальном сообщении JAXA. Более подробный отчет о проведенной миссии будет представлен на пресс-конференции, которая состоится позже.

Запущенный в 2014 году, "Хаябуса-2" уже успел сделать значительные открытия: в 2018 году он достиг астероида "Рюгу", где впервые в мире создал искусственный кратер для забора проб грунта. В 2020 году зонд доставил эти пробы на Землю и продолжил свою работу в рамках расширенной миссии, конечной целью которой является прибытие к астероиду "1998 KY26" в 2031 году.

Исследование "Торифунэ" является частью этой амбициозной программы, направленной на планетарную защиту и снижение рисков столкновения с астероидами в будущем.