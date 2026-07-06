Иностранную почту можно будет использовать для входа на российские сервисы

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что россияне, которые зарегистрированы на отечественных ресурсах через иностранные электронные почты, смогут продолжать использовать их для входа. Его слова передает ТАСС.

В конце июня президент Владимир Путин утвердил поправки в КоАП, устанавливающие штрафы за использование иностранных сервисов при авторизации пользователей на российских интернет-ресурсах.

Согласно изменениям, владельцы сайтов, допускающие вход через зарубежные электронные почты или иные иностранные системы, рискуют получить штраф в размере до 700 тысяч рублей.

Теперь вход должен осуществляться только через российские сервисы: номер мобильного телефона, почта, Госуслуги, Единую биометрическую систему (ЕБС) или другие российские инфосистемы. Тем, кто уже зарегистрирован с использованием иностранной почты, разрешено пользоваться старыми аккаунтами, но новые регистрации через них создавать запрещено.