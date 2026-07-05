Складной iPhone Ultra задержится из-за производственных сложностей

Apple может представить свой первый складной смартфон одновременно с линейкой iPhone 18 Pro, однако старт продаж состоится сильно позже, как было с iPhone 8 и iPhone X, сообщает MacRumors со ссылкой на аналитика Мин-Чи Куо.

По данным Куо, iPhone Ultra столкнулся с производственными ограничениями на раннем этапе выпуска. Из-за этого Apple может повторить стратегию, использованную при запуске iPhone X в 2017 году: сначала показать устройство на сентябрьской презентации, а затем открыть предзаказы лишь спустя несколько недель.

Ожидается, что оформить заказ на складной iPhone можно будет не раньше четвертого квартала 2026 года, вероятнее всего — в октябре.

По оценке аналитика, стартовая цена устройства в США составит от $2299 до $2499. При этом спрос может значительно превысить предложение: после открытия предзаказов первые партии, вероятно, будут быстро распроданы, а сроки доставки увеличатся до четырех–шести недель или дольше.

Куо также считает, что в 2026 году партнеры Apple поставят около 7–8 млн складных iPhone, тогда как совокупные поставки iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max составят 20–22 млн устройств. Это указывает на ограниченный объем производства новой модели на первом этапе продаж.