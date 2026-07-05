Ученые выяснили, почему в египетском тайнике лежали 50 мумий фараонов

5 июля 1881 года в скальном массиве Дейр-эль-Бахри нашли подземное хранилище, в котором покоились останки примерно 50 правителей Древнего Египта, включая Сети I, Тутмоса III и Рамсеса II. Путь к этой находке начался на десятилетие раньше, когда на антикварных рынках стали появляться подлинные предметы из царских погребений.

© Московский Комсомолец

В 1870-х годах глава Службы древностей Египта Гастон Масперо обратил внимание на поток ценных артефактов неизвестного происхождения. Расследование привело к семье Абд эль-Расул из деревни близ Луксора. По одной из версий, клад обнаружили ещё около 1871 года – либо случайно, когда скотина сорвалась в расщелину, либо во время поисков похищенного, когда один из братьев проник в шахту и наткнулся на саркофаги. Следующие 10 лет родственники тайно выносили ценности и продавали их через перекупщиков.

Летом 1881 года один из братьев признался и указал на место. Помощник Масперо Эмиль Бругш спустился в шахту и, опасаясь мародёрства, организовал экстренный вынос всех находок. За считанные дни мумии и саркофаги погрузили на пароход и отправили по Нилу в Каир. Вдоль берегов собрались тысячи местных жителей – женщины причитали, мужчины стреляли в воздух, провожая древних владык, словно на повторных похоронах.

Скрытые тела царей Нового царства оказались в общем хранилище, куда их перенесли жрецы спустя столетия после смерти, чтобы спасти от осквернения в период смут. Это была не родная усыпальница, а коллективное убежище для десятков фараонов, цариц и верховных жрецов. Тайник Дейр-эль-Бахри стал сенсацией для науки, позволив исследователям впервые вживую увидеть знаменитых правителей, известных ранее лишь по письменным источникам.

Однако в спешке Бругш не составил подробных описей или схем, и многие сведения о расположении объектов были утрачены. Тем не менее эта находка положила начало серьёзному изучению царских мумий. В 1976 году мумию Рамсеса II отправили во Францию для лечения от грибка – и для пересечения границы ей выдали настоящий паспорт с записью «царь (умерший)». В аэропорту Парижа её встретили воинскими почестями. В 2021 году 22 мумии, среди которых были и останки из того самого тайника, торжественно перевезли через Каир в новый музей в ходе «Золотого парада фараонов».