Сбербанк: ИИ будет отговаривать от импульсивных покупок

Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев на Финансовом конгрессе Банка России рассказал, что в ближайшие два-три года ассистенты на базе искусственного интеллекта (ИИ) начнут помогать клиентам с финансовыми решениями. Они будут анализировать банковские операции, давать советы и отговаривать от импульсивных покупок.

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По его словам, сроки массового перехода зависят от уровня доверия к технологиям. Будут клиенты, которые пробуют все новое, и те, кто предпочитает проверенные решения. Среди задач ИИ — контроль финансов, анализ трат и помощь в выборе инвестиционной стратегии.

Царев посоветовал не бояться использовать нейросети в повседневной жизни. Регулярное применение снижает страх перед технологиями. Он отметил, что первые примеры широкого применения таких помощников появятся уже в ближайшие годы.