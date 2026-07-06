Глава NASA назвал возможную причину взрыва ракеты New Glenn

Эксперты полагают, что причиной взрыва тяжелой ракеты New Glenn аэрокосмической компании Blue Origin в мае могли быть неполадки в работе силовой установки.

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Об этом сообщил в эфире телеканала CBS директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джаред Айзекман.

"NASA участвует в этом с самого начала", - отметил он, говоря о выяснении причин произошедшего. "Мы помогли подобрать для Blue Origin экспертов в соответствующих сферах. Мы помогаем в расследовании нештатной ситуации с ракетой", - добавил он. "Они разберутся с этой нештатной ситуацией, - подчеркнул Айзекман, говоря о Blue Origin. - Они уже сосредоточились на возможных проблемах с двигателем". "Они починят двигатель, починят пусковую площадку и возобновят запуск ракет. NASA поможет в этом", - добавил глава космического ведомства США.

Тяжелая ракета New Glenn взорвалась 28 мая в ходе испытаний силовой установки. Компания проинформировала в X, что во время тестов произошла нештатная ситуация. Никто из сотрудников компании при взрыве не пострадал. По данным газеты Politico, инцидент может задержать на один год реализацию планов участия Blue Origin в программе NASA по освоению Луны.