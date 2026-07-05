Россиянам рассказали о пике метеорного потока Южные дельта-Аквариды

Научный физико-астрономического отдела Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского Александр Алексеев в беседе с ТАСС сообщил, что 28−29 июля наступит максимум метеорного потока Южные дельта-Аквариды. В это время можно увидеть до 20 метеоров в час. Лучше всего наблюдать с полуночи до рассвета.

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В июле также произойдут другие астрономические события. 6 июля Земля пройдет афелий — самую далекую точку орбиты от Солнца. 10−11 июля Луна закроет Плеяды, это можно будет увидеть над северо-восточным горизонтом около часа ночи.

Алексеев отметил, что в ночном небе видны летние созвездия Лира, Лебедь и Орел, а также возможно появление серебристых облаков. Из-за светлых ночей время наблюдений ограничено с 23 до 2 часов.