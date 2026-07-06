Названы лучшие подешевевшие субфлагманские смартфоны

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти мощных субфлагманских смартфонов, заметно подешевевших летом 2026 года.

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Открывает список Samsung Galaxy S25 FE за 34,5 тыс. руб., оснащенный 6,7-дюймовым Dynamic AMOLED 2X-экраном с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц, поддержкой HDR10+ и яркостью до 1900 нит, фирменным чипом Exynos 2400, тройной камерой на 50, 8 и 12 Мп, батареей на 4900 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, защищенным по стандарту IP68 корпусом, ПК-режимом Samsung DeX, беспроводной зарядкой, стереодинамиками и NFC.

Следом идет Google Pixel 10a, который при цене 35,5 тыс. руб. может похвастаться 6,3-дюймовым P-OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц, поддержкой HDR и пиковой яркостью в 3000 нит, чипом Google Tensor G4, двойной камерой на 48 и 13 Мп, аккумулятором емкостью 5100 мАч с поддержкой проводной зарядки на 30 Вт и медленной беспроводной. Среди прочих особенностей называют наличие стереозвука, NFC, «голого» Android и длительной поддержки обновлениями.

На третьем месте оказался OnePlus 15R, оснащенный плавным AMOLED-экраном на 6,83 дюйма с разрешением 1,5K, частотой 165 Гц, поддержкой HDR Vivid и Dolby Vision, а также яркостью до 3600 нит. За производительность устройства отвечает мощный чип Snapdragon 8 Gen 5, а камеры представлены двумя объективами с разрешением 50 и 8 Мп. Гаджет также получил аккумулятор емкостью 7400 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт, защищенный по стандарту IP69K корпус, ИК-порт, NFC и стереодинамики. В России эта модель предлагается за 40,9 тыс. руб.

Замыкают топ-5 Xiaomi 17T Pro и Honor 600 Pro за 47,7 и 68,5 тыс. руб. соответственно.