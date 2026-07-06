Как Hayabusa2 выполнил сложнейший маневр рядом с астероидом Torifune

Японский космический аппарат Hayabusa2 выполнил сверхблизкий пролет рядом с околоземным астероидом Torifune в рамках испытательной миссии, направленной на отработку технологий планетарной защиты.

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Представитель JAXA сообщил агентству AFP, что 5 июля в 18:35 по японскому времени Hayabusa2 успешно выполнил пролет мимо Torifune, а сам космический аппарат продолжает работать в штатном режиме. Опубликованные агентством кадры из центра управления показали, как сотрудники встретили успешное завершение операции аплодисментами, сообщает new-science.ru.

Если дальнейший анализ подтвердит, что аппарат действительно приблизился к астероиду на расстояние около 800 метров, это станет одним из самых близких пролетов рядом с околоземным астероидом за всю историю подобных экспериментов.

Испытание прошло спустя несколько лет после исторической миссии NASA DART, в ходе которой в 2022 году космический аппарат намеренно столкнулся с астероидом Диморф размером около 160 метров. Тогда исследователям впервые удалось изменить орбиту небесного тела вокруг более крупного астероида, подтвердив возможность применения кинетического метода планетарной защиты.

Hayabusa2 двигался со скоростью более 18 тысяч километров в час, однако столкновение с Torifune не планировалось. Вместо этого специалисты стремились убедиться, что аппарат способен с высокой точностью следовать расчетной траектории, если подобный маневр когда-либо потребуется для защиты Земли.

Миссия рассчитана именно на отработку точных навигационных маневров в условиях минимального времени реакции. Эти технологии позволяют удерживать аппарат на сверхмалых дистанциях от небольших небесных тел, что чрезвычайно важно для развития космической навигации.

После пролета мимо Torifune аппарат продолжит расширенную миссию и в 2031 году должен достичь астероида 1998 KY26, который отличается крайне малым размером - всего около 11 метров в диаметре. Если все этапы миссии пройдут успешно, это станет первым случаем посещения столь малого астероида космическим аппаратом. Рассматривается возможность попытки посадки на его поверхность.