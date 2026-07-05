NASA запускает три новые роботизированные миссии для подготовки базы на Луне

NASA объявило о запуске трех новых беспилотных миссий, которые должны помочь в подготовке к созданию постоянной базы на поверхности Луны. Контракты получили американские компании, которым предстоит доставить на Луну различные грузы, включая научные приборы и оборудование. Общая стоимость составляет почти 600 миллионов долларов, сообщает new-science.ru.

Вместо отправки людей на раннем этапе NASA намерено активно использовать роботизированную технику для доставки оборудования, подготовки площадок и выполнения строительных работ, чтобы впоследствии астронавты могли использовать уже готовую инфраструктуру.

Как отмечают эксперты, новое заявление прозвучало на фоне недавних проблем в американской космической программе. Так, весной взорвалась тяжелая ракета New Glenn компании Blue Origin, принадлежащей предпринимателю Джеффу Безосу. Это ЧП поставило под вопрос соблюдение первоначального графика реализации некоторых этапов лунной программы. Руководители NASA признали, что авария, вероятно, приведет к определенным задержкам. Одновременно специалисты рассматривают альтернативные варианты вывода на Луну посадочного аппарата, который должен доставить оборудование.

Подчеркивается, что создание полноценной базы непосредственно на поверхности Луны сможет обеспечить проведение длительных научных исследований и поддержку будущих пилотируемых экспедиций. Предполагается, что она расположится в районе южного полюса Луны. Именно этот регион считается одним из наиболее перспективных благодаря наличию залежей водяного льда в лунном грунте. А это важнейший момент для получения воды, кислорода и компонентов ракетного топлива.

Хотя многие детали проекта пока остаются нераскрытыми, агентство постепенно представляет свое видение будущей инфраструктуры. В нее должны войти посадочные модули, луноходы, беспилотные летательные аппараты для разведки местности, а также системы энергоснабжения, герметичные жилые модули и другие объекты, необходимые для долговременного присутствия человека на Луне. Кроме того, NASA впервые допустило возможность использования одного из марсоходов в рамках программы создания лунной базы. Агентство рассматривает вариант адаптации уже существующей техники для выполнения отдельных задач на поверхности Луны, что может помочь реализовать амбициозные планы в достаточно сжатые сроки.

Напомним: NASA намерено к 2032 году развернуть на Луне американскую обитаемую станцию. О соответствующих планах ранее рассказал глава американского космического ведомства Джаред Айзекман.

Согласно представленным планам, NASA на первом этапе, который продлится до 2029 года, рассчитывает запустить нескольких подготовительных пилотируемых и беспилотных миссий. На втором этапе, как ожидается, с 2029 по 2032 год, NASA создаст на Луне временную и долгосрочную инфраструктуру для жизни и перейдет к установлению временного присутствия. На третьем этапе, то есть начиная с 2032 года, NASA должно установить постоянное присутствие с периодической ротацией экипажей.