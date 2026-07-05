Переход наших доисторических предков к употреблению большего количества мяса изменил ход человеческой истории — и если верить новым исследованиям ученых, то изменил к лучшему.

Развитие человека, по-видимому, было не таким постепенным, как считалось ранее, пишет New York Post. Британские исследователи обнаружили, что наши предки пережили быстрый скачок роста между 2 и 2,5 миллионами лет назад, возможно, из-за увеличения потребления мяса и прямохождения, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Proceedings Of The National Academy of Sciences.

Авторы задались целью пролить свет на разницу в размерах между современными людьми, чей средний вес во всем мире составляет 137 фунтов (около 62 кг), и нашими самыми ранними доисторическими предками, такими как австралопитеки, которые весили в среднем 88 фунтов (примерно 40 кг), как ребенок.

Исследователи специально хотели узнать, происходило ли это эволюционное увеличение веса постепенно с течением времени или быстрыми скачками, подобными доисторическому половому созреванию, сообщает IFL Science.

“В течение многих лет различные исследования приходили к разным выводам о том, неуклонно ли увеличивались в размерах наши предки с течением времени или в какой-то ключевой момент произошел скачок в размерах”, - рассказывает ведущий автор Джейкоб Гарднер из Университета Рединга.

Он считает, что, проанализировав различные теории, собрав воедино окаменелости и сравнив различные виды, они смогли составить полную картину.

Чтобы разобраться в том, как наш вид достиг новых высот (и веса), исследователи специально проанализировали 386 образцов гомининов, относящихся к 21 виду, от австралопитеков до современных людей.

Затем ученые запустили серию из 1000 статистических моделей, чтобы измерить, как менялся размер тела на протяжении миллионов лет, с учетом структурных родословных связей и исторических пробелов.

Это улучшило результаты предыдущих исследований, которые либо фокусировались на траектории роста конкретных видов, австралопитеков или более поздних форм Homo, либо пытались экстраполировать размеры по неполным окаменелостям, пишет New York Post.

Объединив все методы, исследователи обнаружили, что эти фрагментарные модели не противоречат друг другу, а скорее ориентированы на узкий размер выборки.

Согласно новому всестороннему исследованию, масса тела наших ранних предков—гоминидов, таких как австралопитек, неуклонно увеличивалась с течением времени, прежде чем совершить прыжок весом в 50 фунтов (около 22 кг) во время появления Homo erectus и Homo ergaster около 2 миллионов лет назад. Эти виды более эффективно передвигались на двух ногах, потребляли больше животного белка и преодолевали большие расстояния в поисках пищи, отмечает Neuroscience News. В свою очередь, это более крупное телосложение, как утверждается, повысило эффективность передвижения на двух ногах, позволило нам преодолевать большие расстояния, затрачивая при этом меньше энергии, и повысило нашу способность охотиться или добывать мясо и отбиваться от хищников — важные вехи в эволюции человека.

“Это изменение совпало с более широкими изменениями в том, как наши предки перемещались по ландшафтам и использовали окружающую среду, что указывает на тесную взаимосвязь между размерами тела и основными экологическими и поведенческими изменениями”, - поясняет соавтор исследования доктор Томас Пушел из Школы антропологии и музейной этнографии Оксфордского университета.

Другими словами, мясо в буквальном смысле помогло человечеству вырасти как виду. Так совпало, что не все гоминины следовали этой “мясной” траектории роста. В то время как Homo erectus достигли современного веса, другие линии, такие как Homo floresiensis, прозванные “хоббитами” в честь малорослых персонажей саги “Властелин колец”, сохранили “детский” рост.