Регулирование ИИ в России перейдет к Минцифры

Правительство закрепит за Минцифры функции регулятора в сфере искусственного интеллекта – соответствующий проект постановления опубликован на портале правовых актов. Нововведение должно заработать с 1 сентября.

Ведомство получит полномочия по выработке государственной политики и нормативному регулированию в области ИИ, оценке эффективности технологий, координации их внедрения, развитию международного сотрудничества, а также интеграции ИИ на платформе «Гостех».

Внутри Минцифры под эти задачи создадут отдельный департамент, пишет РБК. Он возьмет на себя внедрение готовых нейросетевых решений в госсекторе, тогда как существующий департамент развития ИИ сосредоточится на совершенствовании самих технологий. По данным издания, прежде основная часть этой работы велась в Минэкономразвития.

Под регулирование Минцифры подпадут около 28 тыс. организаций – разработчиков программного обеспечения. Затраты бизнеса на реализацию нововведений авторы документа оценивают в 300 млн – 3 млрд рублей за шесть лет.