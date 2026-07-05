Упавшие из космоса на пляжи загадочные шары оказались с опасной начинкой

Загадочные обломки, найденные на пляжах австралийского штата Квинсленда могут быть "космическими шарами" и содержать токсичное ракетное топливо. Австралийское космическое агентство работает над подтверждением происхождения объектов, а космические археологи говорят, что эти фрагменты могут быть связаны с запуском ракеты.

По словам одного из экспертов, шесть предполагаемых фрагментов космического мусора, обнаруженных на пляжах северного Квинсленда, могут быть “космическими шарами”, которые часто остаются после запуска ракет, пишет The Guardian.

Австралийское космическое агентство подтвердило в воскресенье, что оно работает над определением природы и происхождения таинственных объектов, которые, по словам полиции, предположительно содержали опасные химические вещества.

Согласно сообщениям, объекты, выброшенные на берег в районе Форрест-Бич в Таунсвилле, оказались большими сферами.

Пожарная служба Квинсленда сообщила, что в воскресенье на пляжах было обнаружено в общей сложности шесть предметов, выброшенных на берег. По словам представителя, пять из них были “помещены в бочки”, а шестой был “обезврежен” в воскресенье.

В местном магазине чипсов Forrest Beach Takeaway уже продавались “коробки для закусок из-под космического мусора”, на которых мелом было написано: “В отличие от некоторых продуктов, которые прибивает к нашему пляжу, вы сможете идентифицировать эти предметы”.

Полиция заявила, что “никакой опасности для местного сообщества нет, и полиция не расследует этот инцидент”.

В заявлении пожарной службы говорится: “Возможно, в ближайшие дни в этом районе появится еще больше обломков”, и хотя “в настоящее время опасности для местного населения нет”, местным жителям следует проверить информацию, предоставленную Австралийским космическим агентством.

“Природа обломков и их происхождение все еще устанавливаются”, - говорится в заявлении.

Представитель Австралийского космического агентства, которое сотрудничает с полицией и Национальным агентством по чрезвычайным ситуациям, подтвердил, что объекты предположительно были космическим мусором.

В заявлении говорится: “Австралийское космическое агентство оказывает поддержку местным властям в связи с предполагаемым обнаружением космического мусора на пляже Форрест в Северном Квинсленде. Агентство работает над определением природы мусора и его происхождения”.

Доцент Элис Горман, космический археолог и эксперт по космическому мусору из Университета Флиндерса, просмотрела новостные кадры и сказала, что на объектах, по-видимому, нет следов горения или опаления.

“Это говорит о том, что они могут быть от ступени ракеты – возможно, первой или второй ступени – которая упала обратно на Землю, в то время как остальная часть ступени продолжает доставлять полезную нагрузку в космос”, - сказала она.

“Они выглядят так, как будто являются частью топливной системы. Это топливные баки под давлением, изготовленные из титановых сплавов с очень высокой температурой плавления. На самом деле они известны как космические шары, и их можно найти спустя годы после запуска”.

Элис Горман отмечает, что также возможно, что объекты вообще не относятся к космической отрасли и могут быть морского происхождения.

Но она сказала, что если объекты действительно являются космическими шарами, то в них могли содержаться остатки гидразина – высокотоксичного ракетного топлива.

Она предположила, что они могли быть от российской ракеты, которая использовала аналогичные баллоны высокого давления в своих топливных ступенях.

По словам Гормана, космические шары – не путать с американской космической комедией 1980–х годов “Космические яйца” - считаются “самым распространенным космическим мусором”, и их находили по всему миру.

По оценкам, на орбите планеты находится более 30 000 обломков – от работающих спутников до вышедших из строя деталей от запусков ракет.

“Космический мусор чаще всего прилетает над морем, но Австралия - это очень большая территория, поэтому мы получаем достаточное количество космического мусора”, - сказала Горман.

По ее словам, космический мусор становится все более серьезной проблемой в связи с резким увеличением числа космических запусков. “За последние пять лет у нас было больше космических запусков, чем за всю историю”.