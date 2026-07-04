Учёный СО РАН: при переменной облачности УФ-излучение опаснее, чем в ясную погоду

Старший научный сотрудник Института мониторинга климатических систем СО РАН Константин Пустовалов предупредил, что переменная облачность может быть опаснее для кожи, чем ясное небо. Боковые грани облаков работают как зеркала, отражая солнечные лучи. В результате человек получает ультрафиолет не только сверху, но и сбоку, и его суммарная доза может превышать норму. Особенно опасна разреженная кучевая облачность.

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Альбедо облаков — их способность отражать излучение — в некоторых случаях усиливает УФ-поток у поверхности. Если облака разорваны и между ними есть просветы, человек может получить не только прямое и рассеянное, но и отражённое излучение. Именно поэтому при переменной облачности легко получить ожог, даже не заметив этого. Загар — это защитная реакция кожи: меланин задерживает более 90% УФ-лучей. Коротковолновое излучение наиболее опасно и может привести к меланоме.

Учёный подчёркивает, что облачная погода создаёт ложное чувство безопасности. Пустовало подчеркнул, что находиться на солнце без защиты безопасно — миф, который может стоить здоровья. Даже при облачности важно пользоваться солнцезащитным кремом и не пренебрегать головными уборами. Наибольшую бдительность стоит проявлять при переменной облачности, особенно в летние месяцы. Данные опубликованы в издании СО РАН «Наука в Сибири».