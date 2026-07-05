Ученые заявили, что мусор на орбите заблокирует Землю от космоса

70 лет назад околоземное пространство знало лишь один естественный спутник – Луну, тогда как сегодня число техногенных аппаратов превысило 15 000. Порядка 10 000 из них числятся за компанией SpaceX, а её глава Илон Маск анонсировал вывод на орбиту ещё 1 000 000 новых устройств.

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К техногенному хламу относят отработанные ступени ракет, вышедшие из строя зонды и мельчайшие осколки. На данный момент зафиксировано более 36 000 фрагментов размером от 10 см и десятки миллионов более мелких частиц – их совокупная масса достигает 13 500 тонн. Все они движутся с гиперзвуковой скоростью порядка 7 км/с, и даже незначительный удар способен разнести спутник в щепки, породив новый каскад обломков. Этот эффект, известный как синдром Кесслера, грозит навсегда перекрыть целые орбитальные пояса. Уже сейчас МКС вынуждена как минимум раз в год корректировать курс, чтобы избежать встречи с подобным мусором.

Специалисты выделяют три главных направления противодействия угрозе. В технической плоскости испытываются системы захвата и увода – от ловчих сетей и гарпунов до буксировочных тросов и аэродинамических парусов, однако большинство этих разработок пока не вышли из экспериментальной стадии. Альтернативный подход – конструировать аппараты с увеличенным сроком службы либо с возможностью управляемого сведения с орбиты после завершения миссии; к примеру, японские инженеры уже тестируют древесину в качестве материала для корпусов космических платформ.

На политическом уровне также происходят сдвиги: нормативный период, в течение которого отработавший спутник может оставаться на орбите, сокращён с 25 до 5 лет. Европейское космическое агентство продвигает концепцию «нулевого мусора», а различные международные структуры публикуют добровольные рекомендации по снижению рисков. При этом общепланетарного свода обязательных орбитальных «правил движения» пока не создано.

Наконец, важен и другой момент: космическое пространство нельзя воспринимать как ничейную территорию, доступную для бездумного захламления. Орбита относится к общему достоянию человечества, а значит, требует осознанного и бережного отношения.