Группа международных ученых провела ряд исследований в сфере профилактики онкологических заболеваний на базе шотландского Университета Глазго (University of Glasgow). Доклад исследователей опубликован на портале PLOS Medicine.

Специалисты проанализировали данные 91 292 человек, полученные из хранилища биологических материалов и сведений о здоровье жителей Великобритании UK Biobank. Период исследований составил порядка 12 лет.

«Риск развития рака, связанный с сидячим образом жизни, обусловлен именно его длительностью. Под длительным сидячим поведением рассматривался любой период пребывания в таком положении продолжительностью не менее 30 минут», — говорится в докладе.

По данным ученых, риск смерти от рака возрастает на 10% с каждым дополнительным часом непрерывного пребывания в сидячем положении.

В противовес этому, практика регулярных перерывов для движения дает обратный эффект, отметили исследователи.

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В частности, замена всего одного часа длительного сидения на физическую активность низкой интенсивности снижает риск смерти от рака на 12%, замена пяти минут сидения усиленной активностью — на 22%, уточнили специалисты.