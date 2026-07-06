В египетской пустыне нашли древний византийский город

Археологи обнаружили древний византийский город в Западной пустыне Египта. Хорошо сохранившиеся кварталы, построенные в IV веке, раскрывают детали повседневной жизни, городского строительства и экономической деятельности. Археологи в Египте обнаружили весьма неплохо сохранившийся город византийской эпохи в Западной пустыне, пишет The Guardian.

В кварталах четвертого века располагались жилые и религиозные сооружения, в том числе церковь в стиле базилики в оазисе Дахла. Археологи также нашли монеты, фрагменты керамики и инструменты.

Отдельно в Марина-эль-Аламейн, недалеко от Александрии, были обнаружены 18 древних гробниц, в том числе высеченные в скале и известняке гробницы, керамика и гранитный саркофаг.

Египетское министерство туризма и древностей заявило, что первая находка раскрывает детали повседневной жизни, городского развития и экономической деятельности, когда Египет был частью Византийской империи.

По словам генерального секретаря высшего совета по древностям Хишама эль-Лейти, раскопанные кварталы включают в себя магистрали север-юг, пересекаемые улицами восток-запад, образуя открытые площади и общественные пространства.

По словам Махмуда Масуда, возглавляющего археологическую миссию, в центре поселения находится базилика, построенная в середине IV века и возвышающаяся над его главными улицами, а также остатки двух сторожевых башен, охранявших окраины.

Оазис, расположенный в западной провинции Египта Нью-Вэлли, включен в предварительный список ЮНЕСКО, в шаге от того, чтобы быть включенным в список всемирного наследия этого агентства ООН.

Масуд добавил, что в этом районе было обнаружено сильно укрепленное сооружение с толстыми оборонительными стенами и множество домов, состоящих из приемных залов и сводчатых крыш.

Среди них был дом церковного дьякона Тисуса, построенный во второй половине XIV века. Археологи полагают, что до постройки городской базилики он служил домашней церковью.

Археологи также обнаружили хлебопекарные печи, кухонные принадлежности, шлифовальные инструменты и бронзовые монеты с портретами византийских императоров, латинскими надписями и христианскими символами.

Группа золотых монет, найденных при раскопках, относится к правлению римского императора Констанция II, который правил между 337 и 361 годами, говорится в заявлении министерства.

Диана Захран, глава отдела исламских, коптских и еврейских древностей, рассказала, что они нашли коллекцию из примерно 200 фрагментов керамики, которые, вероятно, использовались в качестве письменных принадлежностей. По словам Захрана, на фрагментах, известных как острака, есть надписи, описывающие коммерческие сделки, переписку и другие детали повседневной жизни.

Археологи также обнаружили древние гробницы в районе археологических раскопок Марина-эль-Аламейн, который находится примерно в 100 км к западу от средиземноморского города Александрия.

По данным министерства, находки включали в себя 11 высеченных в скале гробниц средней глубиной восемь метров и семь надгробий, построенных на поверхности известняка. Таким образом, общее количество гробниц, найденных на месте раскопок, достигло 48.

На месте раскопок археологи обнаружили глиняные сосуды, амфоры, светильники, тарелки, алтари и чаши из известняка.

Руководитель миссии Эман Абдель-Халик сообщил, что они обнаружили гранитный саркофаг длиной 2,5 метра с останками скелета, которые изучаются. По ее словам, рядом с саркофагом они нашли остатки гипсовой статуи сфинкса.

По словам Абдель-Халика, некоторым умершим вкладывали в рот по четыре золотые монеты, известные как “золотой язык”, что было практикой, связанной с погребальными верованиями той эпохи.

Марина-эль-Аламейн - это археологический объект недалеко от города Аламейн на северном побережье Египта, обнаруженный в 1986 году. Археологи полагают, что это место было древним греко-римским портовым городом Леукаспис на Средиземном море, который был построен во втором веке и процветал до четвертого века.