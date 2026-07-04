Россияне могут увидеть максимум метеорного потока Южные дельта - Аквариды

Жители России смогут наблюдать невооруженным глазом максимум метеорного потока Южные дельта - Аквариды.

В потоке можно увидеть до 20 метеоров в час, сообщил ТАСС научный сотрудник физико-астрономического отдела Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского Александр Алексеев.

"28-29 июля наступит максимум метеорного потока Южные дельта - Аквариды, в котором можно наблюдать до 20 метеоров в час. Лучшее время наблюдения с полуночи до рассвета", - сказал Алексеев.

По информации астронома, также в июле Земля будет находиться в самой далекой от Солнца точке своей орбиты - афелии, Солнце будет иметь наименьший угловой размер. Это явление произойдет 6 июля. 10 и 11 июля произойдет покрытие Луной Плеяд, покрытие можно наблюдать примерно с 1:00 до 2:00 ночи над северо-восточным горизонтом, Луна закроет своим диском звездное скопление Плеяды, в следующий раз это повторится 7 августа.

Алексеев также отметил, что в июльском ночном небе видны летние созвездия Лира, Лебедь и Орел, главные звезды которых образуют летне-осенний треугольник. Кроме того, возможно появление серебристых облаков, наблюдать их следует также после 23 часов в направлении северного горизонта. "После летнего солнцестояния в июне ночи продолжают оставаться светлыми и короткими. Время возможного наблюдения за звездами невелико и длится с 23 часов до 2 часов ночи", - подчеркнул астроном.