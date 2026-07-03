Названы самые популярные типы хакерских атак на российские компании

На атаки типа DDoS и деятельность APT-групп пришлось 35% всех кибератак на российские компании в первом полугодии 2026 года. Об этом свидетельствуют данные центра мониторинга киберугроз «Спикател». Копия отчета имеется в распоряжении редакции «Газеты.Ru».

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По данным компании, за первые шесть месяцев 2026 года число кибератак на бизнес выросло на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом 32% инцидентов были признаны серьезными из-за размера ущерба или продолжительности простоя компаний.

Чаще всего злоумышленники атаковали промышленный сектор, на который пришлось 38% всех инцидентов. Далее следуют телекоммуникационные компании (19%), финансовый сектор (15%), транспорт (10%), ИТ-компании (8%), а также ритейл и медицина – по 5%.

Помимо упомянутых атак, 27% инцидентов составили атаки с использованием программ-вымогателей, 22% – эксплуатация уязвимостей и атаки через подрядчиков, еще 16% пришлись на другие типы угроз. В 17% случаев первоначальное проникновение в инфраструктуру происходило с помощью фишинга и методов социальной инженерии.

По словам ведущего аналитика центра мониторинга киберугроз «Спикатела» Алексея Козлова, рост числа атак связан с переходом злоумышленников к индустриальной модели, при которой программы-вымогатели распространяются по подписке, а атаки выполняют специализированные группы, отвечающие за разные этапы взлома. Кроме того, увеличению числа инцидентов способствуют недостаточная сегментация корпоративных и технологических сетей при цифровизации промышленности, а также рост атак через подрядчиков, которые становятся одним из главных слабых звеньев.

«Мы видим, что сложные, многоэтапные вторжения, ранее характерные для разведок, теперь применяются для извлечения прибыли, причем с активным использованием легитимных системных утилит, что сильно затрудняет детектирование», — отметил Козлов.

По оценке эксперта, ИИ пока используется в среднем в 5-10% кибератак, хотя в отдельных отраслях, например в финансовом секторе, этот показатель выше.