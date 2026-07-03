Минцифры подготовило постановление о своих полномочиях в сфере ИИ

Минцифры России выступило с инициативой о расширении своих полномочий в сфере искусственного интеллекта. Проект соответствующего постановления 3 июля был опубликован для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

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В списке полномочий, которые предлагается закрепить за министерством, фигурирует участие в выработке госполитики и нормативно-правовом регулировании в этой сфере, формирование предложений по оценке эффективности создания и применения ИИ-технологий.

Кроме того, речь идет о полномочиях по развитию международного сотрудничества в сфере ИИ, поддержке создания больших фундаментальных моделей ИИ, определению приоритетных направлений внедрения ИИ, рассмотрению региональных программ цифровой трансформации и подготовке методических рекомендаций по внедрению ИИ-решений в организациях госсектора.

Еще одно полномочие — обеспечение предоставления ИИ-технологий пользователям платформы «Гостех».