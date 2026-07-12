Отпуск на дне моря: как человечество исследовало морские глубины

В середине прошлого века публика, затаив дыхание, следила за космической гонкой, но параллельно ей разворачивалось другое соперничество — в море. Инженеры, ученые и военные грезили подводными базами в океане, где можно было бы не только заниматься наукой, но и, например, развернуть самый настоящий подводный туризм. Портал popsci.com рассказал, как человечество пыталось реализовать эту мечту.

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Каждый континент окружает кольцо морского дна глубиной 180 метров. На эти солнечные, теплые регионы приходятся 7-8% мирового океана. Морские животные наиболее сконцентрированы в самых мелких водах континентального шлейфа, на глубине 30 метров и меньше. На рифах, в лагунах и прибрежных заливах, где человек может плавать и нырять без специального снаряжения. И именно там зародилась мечта о подводной жизни и туризме.

Еще в июне 1932-го французский инженер, чье имя осталось неизвестным, предложил идею «электрического подводного автомобиля» — изобретения, которое идеально передавало дух своего времени. Пассажиры бы спускались в герметичную кабину, посаженную на тракторные траки, и могли бы отправиться в путешествие по дну моря, любуясь подводными пейзажами через иллюминаторы. Также в 1930-х существовал и другой концепт — подводная железная дорога. То есть, уже в первой половине XX века изобретатели предлагали способы организации инфраструктуры, которая смогла бы поддерживать жизнь людей под водой.

К середине XX века шведский изобретатель и исследователь Огюст Пиккар доказал, что технологие, используемые для космических полетов, можно также использовать для погружения в глубины океана. В 1931-м он поднялся в стратосферу в герметизированной гондоле собственного дизайна, а в 1947-м адаптировал эту идею для моря. По сути, он прикрепил стальную сферу к бакам, наполненным газолином — он легче воды точно так же, как водород легче воздуха. Пиккар назвал свое изобретение батискафом — или «кораблем глубин».

В 1960 году его сын, Жак Пиккар, и лейтенант ВМС США Дон Уолш совершили историческое погружение на «Триесте» — батискафе Пиккара. Они добрались до дна бездны Челленджера — самой глубокой точки Марианской впадины.

При этом годом ранее Уолт Дисней открыл в Диснейленде аттракцион Submarine Voyage, который предлагал посетителям парка развлечений отправиться в Атлантиду. Подлодки, конечно, никуда не погружались — люди просто садились ниже уровня воды в лагуне. Тем не менее, аттракцион олицетворял растущий аппетит к подводному туризму. А в 1964-м на национальной выставке в Швейцарии Жак Пиккар спустил в Женевское озеро мезоскаф «Огюст Пиккар», названный в честь отца. Мезоскаф представлял собой подлодку для погружения на низкую или среднюю глубину — 33 000 человек спустились на ней ко дну озера.

Пока мезоскаф Пиккара и аттракцион Диснея подогревали интерес публики к глубинам моря, американец Эдвин Линк пытался выяснить, что нужно сделать, чтобы люди смогли поселиться на дне океана. В 1962-м на побережье Франции он спустил дайвера Роберта Стенуи под воду в надувной камере собственной разработки, и продержал его на глубине примерно 60 метров в течение суток. По факту, Линк провел первое тестирование техники, которая в будущем заложит фундамент для глубоководных погружений. Пребывание в камере помогает организму дайвера полностью приспособиться к давлению, тем самым позволяя находиться на глубине в течение долгого времени.

Уже в том же году легендарный исследователь Жак-Ив Кусто использовал этот метод, чтобы запустить эксперимент Continental Shelf Station — или Conshelf. Первая станция, Conshelf I, была обитаемым подводным модулем, где два акванавта провели неделю на глубине 10 метров. Через год Кусто запустил опыт Conshelf II со схожими параметрами. А в 1962-м состоялся эксперимент Conshelf III — три недели на глубине 100 метров.

Кусто методично доказывал, что на дне моря можно наладить постоянное присутствие. США поспешила ответить — проект Sealab был ответом ВМФ Штатов на эксперименты француза. Чуть позже также появилась программа Tektite; обитаемый модуль на побережье Виргинских островов, совместно профинансированный Министерством внутренних дел США, компанией General Electric и NASA. Последняя не использовала программу для тренировки космонавтов, но хотела изучить, как маленькие команды справлялись с долгосрочной изоляцией на дне моря — точно так же, как в космосе.

В июле 1969-го миссия «Аполлон-11» достигла Луны. В том же году проект Sealab III отменили после того, как один из дайверов погиб в результате отравления углекислым газом. Амбициозная инициатива ВМФ потерпела крах как раз в тот момент, когда космические программы достигли пика. А в 1973-м трагическая смерть двух дайверов в водолазной камере привела к тому, что публика и правительство потеряли былой интерес к подводным экспериментам. Они, конечно, продолжались, но уже не с тем рвением, что в 1960-х.

Тем не менее, мечты о жизни в океане продолжаются. Последние десятилетия проекты по исследованию самых глубоких точек Земли оплачиваются не государствами, а энтузиастами. В 2012 году, спустя 52 года после погружения Пиккара и Уолша в бездну Челленджера, режиссер Джеймс Кэмерон стал следующим человеком, достигшим этой точки. Одиночное погружение стоило ему $8 млн.

Но, если не считать любителей с достаточно глубокими кошельками, возобновленный интерес к океану в равной степени научный и коммерческий. Международный орган по морскому дну вручил 30 перспективных контрактов на добычу ресурсов 21 компании из 20 стран — они будут искать кобальт, марганец и другие критически важные минералы. Если частные инвесторы и государства вложат в исследование океана чуть больше денег, то отпуск на дне моря вполне может стать реальностью.