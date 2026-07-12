Отпуск на дне моря: как человечество исследовало морские глубины
В середине прошлого века публика, затаив дыхание, следила за космической гонкой, но параллельно ей разворачивалось другое соперничество — в море. Инженеры, ученые и военные грезили подводными базами в океане, где можно было бы не только заниматься наукой, но и, например, развернуть самый настоящий подводный туризм. Портал popsci.com рассказал, как человечество пыталось реализовать эту мечту.
Каждый континент окружает кольцо морского дна глубиной 180 метров. На эти солнечные, теплые регионы приходятся 7-8% мирового океана. Морские животные наиболее сконцентрированы в самых мелких водах континентального шлейфа, на глубине 30 метров и меньше. На рифах, в лагунах и прибрежных заливах, где человек может плавать и нырять без специального снаряжения. И именно там зародилась мечта о подводной жизни и туризме.
Еще в июне 1932-го французский инженер, чье имя осталось неизвестным, предложил идею «электрического подводного автомобиля» — изобретения, которое идеально передавало дух своего времени. Пассажиры бы спускались в герметичную кабину, посаженную на тракторные траки, и могли бы отправиться в путешествие по дну моря, любуясь подводными пейзажами через иллюминаторы. Также в 1930-х существовал и другой концепт — подводная железная дорога. То есть, уже в первой половине XX века изобретатели предлагали способы организации инфраструктуры, которая смогла бы поддерживать жизнь людей под водой.
К середине XX века шведский изобретатель и исследователь Огюст Пиккар доказал, что технологие, используемые для космических полетов, можно также использовать для погружения в глубины океана. В 1931-м он поднялся в стратосферу в герметизированной гондоле собственного дизайна, а в 1947-м адаптировал эту идею для моря. По сути, он прикрепил стальную сферу к бакам, наполненным газолином — он легче воды точно так же, как водород легче воздуха. Пиккар назвал свое изобретение батискафом — или «кораблем глубин».
В 1960 году его сын, Жак Пиккар, и лейтенант ВМС США Дон Уолш совершили историческое погружение на «Триесте» — батискафе Пиккара. Они добрались до дна бездны Челленджера — самой глубокой точки Марианской впадины.
При этом годом ранее Уолт Дисней открыл в Диснейленде аттракцион Submarine Voyage, который предлагал посетителям парка развлечений отправиться в Атлантиду. Подлодки, конечно, никуда не погружались — люди просто садились ниже уровня воды в лагуне. Тем не менее, аттракцион олицетворял растущий аппетит к подводному туризму. А в 1964-м на национальной выставке в Швейцарии Жак Пиккар спустил в Женевское озеро мезоскаф «Огюст Пиккар», названный в честь отца. Мезоскаф представлял собой подлодку для погружения на низкую или среднюю глубину — 33 000 человек спустились на ней ко дну озера.
Пока мезоскаф Пиккара и аттракцион Диснея подогревали интерес публики к глубинам моря, американец Эдвин Линк пытался выяснить, что нужно сделать, чтобы люди смогли поселиться на дне океана. В 1962-м на побережье Франции он спустил дайвера Роберта Стенуи под воду в надувной камере собственной разработки, и продержал его на глубине примерно 60 метров в течение суток. По факту, Линк провел первое тестирование техники, которая в будущем заложит фундамент для глубоководных погружений. Пребывание в камере помогает организму дайвера полностью приспособиться к давлению, тем самым позволяя находиться на глубине в течение долгого времени.
Уже в том же году легендарный исследователь Жак-Ив Кусто использовал этот метод, чтобы запустить эксперимент Continental Shelf Station — или Conshelf. Первая станция, Conshelf I, была обитаемым подводным модулем, где два акванавта провели неделю на глубине 10 метров. Через год Кусто запустил опыт Conshelf II со схожими параметрами. А в 1962-м состоялся эксперимент Conshelf III — три недели на глубине 100 метров.
Кусто методично доказывал, что на дне моря можно наладить постоянное присутствие. США поспешила ответить — проект Sealab был ответом ВМФ Штатов на эксперименты француза. Чуть позже также появилась программа Tektite; обитаемый модуль на побережье Виргинских островов, совместно профинансированный Министерством внутренних дел США, компанией General Electric и NASA. Последняя не использовала программу для тренировки космонавтов, но хотела изучить, как маленькие команды справлялись с долгосрочной изоляцией на дне моря — точно так же, как в космосе.
В июле 1969-го миссия «Аполлон-11» достигла Луны. В том же году проект Sealab III отменили после того, как один из дайверов погиб в результате отравления углекислым газом. Амбициозная инициатива ВМФ потерпела крах как раз в тот момент, когда космические программы достигли пика. А в 1973-м трагическая смерть двух дайверов в водолазной камере привела к тому, что публика и правительство потеряли былой интерес к подводным экспериментам. Они, конечно, продолжались, но уже не с тем рвением, что в 1960-х.
Тем не менее, мечты о жизни в океане продолжаются. Последние десятилетия проекты по исследованию самых глубоких точек Земли оплачиваются не государствами, а энтузиастами. В 2012 году, спустя 52 года после погружения Пиккара и Уолша в бездну Челленджера, режиссер Джеймс Кэмерон стал следующим человеком, достигшим этой точки. Одиночное погружение стоило ему $8 млн.
Но, если не считать любителей с достаточно глубокими кошельками, возобновленный интерес к океану в равной степени научный и коммерческий. Международный орган по морскому дну вручил 30 перспективных контрактов на добычу ресурсов 21 компании из 20 стран — они будут искать кобальт, марганец и другие критически важные минералы. Если частные инвесторы и государства вложат в исследование океана чуть больше денег, то отпуск на дне моря вполне может стать реальностью.