В Британии нашли крупнейшую деревянную лестницу железного века

Кембриджское археологическое подразделение сообщило о необычной находке в затопленном водоеме в районе Уэст-Кембурн (графство Кембриджшир).

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Здесь обнаружили деревянную бревенчатую лестницу возрастом около двух тысяч лет.

Артефакт из повседневной жизни

Длина лестницы превышает 3 метра. Она относится к позднему железному веку, то есть к периоду последних столетий до римского завоевания Британии. Археологи подчеркивают, что находка не связана с ритуалами или погребениями. Это утилитарный предмет — простая конструкция, которая использовалась для доступа к воде.

В отчете Кембриджского археологического подразделения находку прямо называют «самой длинной из известных на данный момент бревенчатых лестниц в Британии».

Как дерево вообще сохранилось

В обычных условиях древесина быстро разрушается и почти не сохраняется в археологических слоях. Но здесь сыграла роль среда. Лестница находилась в заболоченном водоеме с низким содержанием кислорода. В таких условиях процессы гниения резко замедляются, и органика может «законсервироваться» на тысячелетия.

Сам водоем был крупным объектом — около 25 метров в длину и 14 метров в ширину. Он входил в систему хозяйственного использования ландшафта железного века.

Водоемы как часть хозяйства

По данным исследователей, подобные водоемы в то время не были случайными природными образованиями. Их использовали в сельском хозяйстве: для поения скота и управления водными ресурсами на тяжелых глинистых почвах.

Лестница указывает на то, что доступ к воде был организован и, вероятно, регулярно обслуживался. Иначе говоря, это не стихийная яма, а элемент управляемой инфраструктуры.

Археологический контекст находки

Лестницу нашли во время раскопок, связанных с будущей застройкой в районах Бергли-Грин и Чиверс-Райз. Работы охватили около пяти гектаров. Археологи зафиксировали более 150 объектов, относящихся к железному веку и раннему римскому периоду.

Среди находок — круглое ограждение диаметром 24 метра, вероятно связанное с выпасом скота, а также керамика, кости животных и обожженные камни, связанные с приготовлением пищи. Отдельно отмечены более 780 фрагментов римской керамики, указывающих на последующую активность уже в римскую эпоху.

Ранее исследования показывали, что район Камбурна был заселен почти непрерывно примерно с 800 года до н.э. до 800 года н.э. Это стало неожиданностью для археологов, поскольку тяжелые глинистые почвы считались неблагоприятными для долгого сохранения следов поселений.

Позднейшие раскопки выявили круг домов, огороженные участки, хозяйственные зоны и даже захоронения римского времени. Среди них встречаются предметы повседневного быта — ключи, украшения, инструменты.

Главная ценность лестницы в ее «обыденности». В археологии лучше всего сохраняются камень, металл и керамика. Дерево почти всегда исчезает. Поэтому такие предметы редки и позволяют увидеть повседневную сторону жизни, которую обычно приходится реконструировать по косвенным следам.