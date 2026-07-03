Ученые объяснили аномальный нагрев солнечной короны

Международная группа ученых предложила новое объяснение одной из самых загадочных тайн солнечной физики — феномену экстремального нагрева внешней атмосферы светила.

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По данным исследования, опубликованным на портале Science X, ключевую роль в этом процессе может играть заряженная космическая пыль, которая концентрируется в солнечной короне.

Парадокс солнечной температуры

Солнечная корона — внешняя оболочка атмосферы нашего светила — демонстрирует поистине аномальные характеристики. Температура этого слоя составляет сотни раз выше, чем температура видимой поверхности Солнца. Этот парадокс озадачивал ученых на протяжении десятилетий, поскольку согласно классической физике внешние слои объекта должны быть холоднее его ядра.

Традиционные модели солнечной структуры не могли объяснить, каким образом энергия передается из более холодного слоя в более горячий. Исследователи предполагали различные механизмы, но ни один из них не давал полностью удовлетворительного ответа на этот вопрос.

Роль космической пыли

Новое исследование предлагает рассмотреть участие заряженных частиц космической пыли в процессе нагрева. Согласно гипотезе ученых, эти микроскопические частицы, присутствующие в солнечной короне, могут служить эффективным механизмом передачи энергии. Взаимодействие заряженной пыли с магнитными полями и плазмой в атмосфере светила создает условия для интенсивного энергетического обмена.

Предложенный механизм основывается на физических свойствах заряженных частиц, которые способны взаимодействовать с электромагнитным излучением и магнитными полями в солнечной атмосфере. Это взаимодействие может приводить к преобразованию энергии и ее передаче во внешние слои, вызывая наблюдаемый экстремальный нагрев.

Результаты исследования представляют значительный прорыв в понимании солнечной физики и могут помочь ученым разработать более точные модели поведения звезд. Понимание механизмов нагрева солнечной коромы важно не только для фундаментальной науки, но и для предсказания солнечной активности, которая влияет на космическую погоду и может воздействовать на технологические системы на Земле.

Дальнейшие исследования в этой области могут привести к более глубокому пониманию процессов, происходящих в атмосфере других звезд, и помочь астрофизикам в изучении звездных систем во Вселенной.