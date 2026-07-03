Миссия в глубокий космос: ученые раскрыли тайны закрытого проекта

Проект Breakthrough Starshot, презентованный в 2016 году Стивеном Хокингом и профинансированный миллиардером Юрием Мильнером, фактически прекратил существование. Вместо обещанных миллиардов на разработку выделили лишь 4,5 млн долларов в виде микрогрантов, сообщил kp.ru участник программы.

Идея заключалась в отправке тысячи мини-зондов весом по 1–3 грамма с солнечными парусами к ближайшей звезде — Проксиме Центавра. Мощный лазер должен был разогнать их до 20% скорости света, и за 30 лет аппараты достигли бы цели. Однако симуляции показали, что построить лазер нужной мощности невозможно, парус не получается, а зонды разбились бы о космическую пыль.

По словам собеседника, Мильнер с самого начала знал о технологической утопичности идеи. Для предпринимателя проект был скорее пиаром и способом общаться с выдающимися учеными. Научные группы получили гранты по 100–200 тысяч долларов и отработали их честно. Никто из исследователей не подавал в суд, а атмосферу в проекте называли «драйвовой».

Академик Российской академии космонавтики Александр Железняков отметил, что солнечные паруса технически сложны в развертывании, а традиционные ракеты уже работают на пределе. Для серьезных миссий в глубокий космос потребуются принципиально новые решения. Загадка системы Альфы Центавра, где ранее находили и теряли планеты земного типа, остается неразгаданной.