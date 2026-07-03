Климатический «хулиган»: эксперт оценила влияние Эль-Ниньо на Россию

После нескольких лет затишья в Тихом океане началось крупномасштабное потепление поверхностных вод — климатический феномен Эль-Ниньо. Спутниковые данные подтвердили старт процесса, который, как ожидается, достигнет пика к концу 2026 года. Ученые уже присвоили этому циклу статус «супер», поскольку аномалия температуры воды превышает 1 градус и продолжает расти, передает kp.ru.

Доктор географических наук, профессор МГУ Дарья Гущина в беседе с изданием пояснила, что в годы активности климатического «хулигана» на территории Евразии чаще фиксируются положительные температурные аномалии. Это значит, что предстоящая зима в России с высокой вероятностью окажется теплее климатической нормы.

Однако эксперт предупредила, что окончательный прогноз зависит от множества факторов: влияние Эль-Ниньо в умеренных широтах может перекрыть сибирский антициклон, и тогда даже в год мощного потепления океана Россию ждут суровые морозы.

Гущина также развеяла миф о том, что Эль-Ниньо является источником всех климатических бед. Современная глобальная экономика, по ее словам, способна компенсировать последствия за счет поставок из других регионов. За последние полвека случились три мощных Эль-Ниньо — в 1982–83, 1997–98 и 2015–16 годах — и ни одно из них не привело к глобальной катастрофе.

Отвечая на вопрос о связи нынешней аномальной жары в Европе с Эль-Ниньо, профессор отметила, что это невозможно. По ее словам, явление только зарождается и начнет влиять на погоду в умеренных широтах не раньше конца года. Пик текущего Эль-Ниньо прогнозируется на ноябрь–январь, и только тогда его воздействие станет ощутимым для жителей России и других стран северного полушария.