Роскосмос раскрыл тайны символики миссии «Союза МС-29»

В Роскосмосе рассказали о значении каждого символа эмблемы предстоящей миссии "Союза МС-29", центральным из которых стал амурский тигр в прыжке - олицетворение храбрости, силы и стремления к новым горизонтам.

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"Центральный образ - тигр в прыжке - олицетворяет храбрость и стремление к новым горизонтам. Хищник олицетворяет силу, смелость и решительность, а его прыжок в космическое пространство отражает стремление человека выйти за пределы Земли и открыть новые горизонты", - говорится в сообщении госкорпорации.

Автором эмблемы стала художница и ведущий графический дизайнер Третьяковской галереи Алима Фейзулина. Корабль "Союз" и Международная космическая станция на эмблеме олицетворяют надежность, опыт и международное сотрудничество, а флаги России и США подчеркивают совместную работу экипажа, в который входят космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон.

Остальные детали эмблемы несут особый смысл: соболь, четырехлистник клевера и дальневосточные орнаменты символизируют связь с родной землей и поддержку близких, а Луна - мечту и следующий шаг в освоении космоса.

"Горизонт Земли и голубые лучи - хрупкая красота планеты и призыв к бережному отношению. Форма эмблемы в виде щита выражает защиту и устойчивость - качества, необходимые для долгого и сложного пути", - пояснили в Роскосмосе.

Старт пилотируемого корабля "Союз МС-29" намечен на 14 июля, он доставит на МКС российских космонавтов Анну Кикину и Петра Дуброва, а также астронавта NASA Анила Менона. Их дублерами выступают космонавты Константин Борисов, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Дениз Бернхэм.