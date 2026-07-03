Китай изучит влияние глобального потепления на Арктику

Министерство природных ресурсов КНР направило в Арктику научную экспедицию для изучения глобальных климатических изменений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

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В публикации отмечается, что из порта города Далянь вышли четыре судна — «Сюэлун», «Сюэлун-2», «Цзиди» и «Таньсо-3». Подчеркивается, что это уже 16-я китайская арктическая миссия, завершится она в начале октября.

Основная цель экспедиции — получить новую информацию о глобальном потеплении, под воздействием которого Арктический регион претерпевает существенные изменения. Китайские специалисты планируют проанализировать ускорившийся процесс таяния льдов.

До этого ученые из Эдинбургского университета выяснили, что таяние арктического морского льда не делает океан более продуктивным, как считалось ранее, а, наоборот, лишает его одного из важнейших питательных веществ — нитратов.