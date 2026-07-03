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Секретный китайский космоплан оставил на орбите неопознанный объект

Lenta.ru

Китайский космический аппарат «Шэньлун» предположительно оставил на орбите загадочный объект. Об этом сообщает издание Space.com.

Секретный китайский космоплан оставил на орбите неопознанный объект
© Lenta.ru

Секретный космоплан отправился в четвертый полет 6 февраля 2026 года с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби. 22 июня компания LeoLabs, отслеживавшая обстановку на орбите, заметила появление возле него неопознанного объекта.

«Шэньлун» представляет собой многоразовый космоплан, который выводится в космос с помощью ракеты, а на Землю садится как самолет — на взлетно-посадочную полосу. Изображений аппарата в открытом доступе крайне мало.

В сентябре 2020 года издание, ссылаясь на китайскую корпорацию China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), сообщило, что Китай осуществил секретный запуск «экспериментального космического корабля многоразового использования».