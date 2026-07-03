США заказали новые арктические ледоколы на $3,3 млрд

Береговая охрана США заключила контракты на строительство шести ледоколов нового класса Arctic Security Cutter (ASC) на общую сумму $3,3 млрд. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства в социальной сети Х.

Согласно документу, один из контрактов стоимостью $2,2 млрд получила американская компания Bollinger Shipyards Lockport. Она построит четыре судна. Еще два ледокола на сумму $1,1 млрд будет производить финская Rauma Marine Constructions.

В береговой охране США заявили, что новые арктические сторожевые корабли позволят усилить присутствие страны в Арктическом регионе и укрепить морские возможности. Планируется, что первый ледокол будет передан заказчику в 2028 году, а поставка всех шести судов завершится к 2031 году.

В ноябре 2025 года американский лидер Дональд Трамп заявил, что у США значительно меньше ледоколов, чем у России. В октябре сообщалось, что глава Белого дома хочет, чтобы в распоряжении Соединенных Штатов было столько же ледоколов, сколько и у России, и стремится купить корабли у Финляндии и ряда других государств.