На дне океана нашли 148 тысяч квадратных километров подводных лугов

Международная команда исследователей опубликовала первую детальную глобальную карту морских трав — подводных цветковых растений, которые формируют одни из самых продуктивных прибрежных экосистем планеты. Работа опубликована в журнале Nature.

Учёные из Университета штата Аризона и их коллеги проанализировали 4,75 миллиона спутниковых снимков Sentinel-2, полученных за два периода наблюдений — 2019–2020 и 2023–2024 годы. Для распознавания подводной растительности на снимках использовался классификатор глубокого обучения, обученный на данных полевых обследований. Разрешение итоговой карты составило 10 метров — это позволило впервые увидеть морские луга с такой детализацией в глобальном масштабе.

Общая площадь обнаруженных морских лугов составила около 148,5 тысячи квадратных километров, из которых порядка 6 тысяч приходится на приливную зону, а остальное — на постоянно затопленные мелководья. Почти 70% этой площади сосредоточено всего в пяти регионах — на Багамах, Кубе, в США, Австралии и Индонезии.

Отдельное внимание исследователи уделили динамике: за четыре года наблюдений около 4% лугов было утрачено, ещё примерно столько же деградировало — перешло из плотного состояния в разреженное, преимущественно в тропических регионах. При этом лишь пятая часть всех известных морских лугов находится в границах морских охраняемых территорий.

Морские травы играют заметную роль в прибрежных экосистемах: они служат средой обитания для рыб и беспозвоночных, укрепляют донные отложения, защищают берега от эрозии и накапливают углерод. Несмотря на эти функции, до последнего времени морские луга оставались одной из наименее изученных прибрежных экосистем — точных данных об их площади и распределении попросту не хватало.

В сопроводительном комментарии к исследованию учёные Карлос Дуарте и Дорте Краузе-Йенсен отмечают, что появление такой карты — важный шаг вперёд для охраны этих экосистем: теперь у природоохранных организаций и государств появился инструмент для точного мониторинга состояния морских лугов и планирования мер по их защите.

Полученные данные уже размещены в открытом доступе и интегрированы в платформу Allen Coral Atlas, что должно облегчить их использование специалистами по всему миру.