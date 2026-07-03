Назван способ найти причину замедления смартфона

Чтобы проверить, какие приложения реально тормозят работу телефона, нужно открыть меню разработчика. Об этом сообщает издание Android Police.

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По словам редактора портала Джона Гилберта, в 2026-м объем оперативной памяти смартфона стал важен, как никогда. Специалист объяснил, что больше всего памяти и прочих ресурсов отнимают работающие в фоне приложения, но их список скрыт. Чтобы найти программы и сервисы, которые тормозят устройство, автор посоветовал открыть меню разработчика.

Гилберт назвал способ поиска и отключения замедляющих телефон на Android приложений. По его словам, сперва нужно зайти в настройки, перейти в раздел «О телефоне», найти там строчку с номером сборки Android и семь раз нажать на нее. Откроются параметры разработчика — связанные с потреблением памяти данные скрыты в меню «Память».

Далее журналист посоветовал в течение суток использовать смартфон как обычно, а затем вернуться в меню. Android соберет список приложений, которые сильнее всего потребляют ресурсы памяти устройства. После этого, по словам Гилберта, останется только отключить бесполезные процессы или удалить избранные приложения.

В начале июля руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко заявил, что частая перезагрузка смартфона обычно не приносит пользы.