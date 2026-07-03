В клопах найден микроб — «троянский конь»

Японские исследователи нашли в кишечнике сельскохозяйственного вредителя бобового клопа Paradiuechies dissimilis патоген, который маскируется под полезного симбионта. Первый известный микроб — «троянский конь» описан на страницах Proceedings of the National Academy of Sciences.

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Многие вредители носят в своем теле симбиотических микроорганизмов и полагаются на них в выполнении жизненно важных функций — например, в получении незаменимых питательных веществ, которых недостает в пище. Клопы — хорошо известный пример такой симбиотической связи. Они содержат в себе симбионтов-мутуалистов, которых получают из окружающей среды, в хорошо развитом мешковидном симбиотическом органе в задней части кишечника.

Внимательное изучение собранных в Саппоро P. dissimilis позволило выделить патоген Burkholderia sp. SJ1, который мимикрирует под полезную бактерию, чтобы проникнуть в организм насекомого. Совершая такие же «обертывающие» движения жгутиком, он закрепляется в кишке, прорывает ее стенки, попадает в гемолимфу и вызывает сепсис. С почти стопроцентной вероятностью клоп погибает в течение 10 дней.

Бобовый клоп, как понятно из его названия — вредитель бобовых культур, прежде всего фасоли, а также сои, гороха и т. д. Для борьбы с ним применяются химические пестициды — токсичные и экологически вредные, к которым, к тому же, вредители могут постепенно приспосабливаться. Микроб — «троянский конь», уничтожающий клопов, может стать основой для будущих безопасных биопестицидов.