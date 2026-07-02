Пользователи Google Pixel пожаловались на серьезные сбои в Android 17

После установки Android 17 некоторые владельцы смартфонов Google Pixel столкнулись с рядом сбоев, среди которых исчезающие входящие звонки и снижение производительности в мобильных играх. Об этом сообщает 9to5Google.

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По словам пользователей, входящий вызов проходит со стороны звонящего, однако на самом смартфоне не отображаются ни уведомление, ни экран вызова. Узнать о попытке связаться удается лишь после появления уведомления о пропущенном звонке. Жалобы опубликованы как на Reddit, так и в официальном трекере ошибок Google.

Универсального способа устранить неисправность пока нет. Некоторые пользователи смогли временно решить проблему сбросом сетевых настроек с последующей перезагрузкой устройства.

Кроме того, после обновления до Android 17 владельцы смартфонов Pixel жалуются на зависания даже в простых играх, таких как Clash Royale и Brawl Stars. Чаще всего проблема затрагивает устройства серий Pixel 8, Pixel 9 и Pixel 10. В отдельных случаях пользователям помогали очистка кэша Google Play Services или смена графического драйвера.

Google пока никак не комментировала ситуацию и не раскрывала сроки выпуска обновления с исправлением обнаруженных проблем.