Какой эволюционный рывок сделал человека самым умным существом

Популярная гипотеза «мозгового лага» (brain lag) утверждала, что в процессе эволюции приматов сначала увеличивались общие размеры тела, а объему серого вещества требовалось время, чтобы «догнать» новые физические пропорции. Однако в 1999 году статистический анализ ископаемых окаменелостей не выявил математических доказательств этой теории. Казалось, идея опровергнута, но наука не стоит на месте.

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Известный антрополог Робин Данбар из Оксфордского университета решил перепроверить классические данные с помощью современных технологий. Результаты его работы, опубликованные в журнале PLOS One, не просто реабилитировали старую гипотезу, но и расширили ее.

Как генетика исправила ошибки

Робин Данбар применил к массиву данных современные молекулярно-генетические технологии и новые методы статистического анализа.

Благодаря этому биологам удалось доказать: у нескольких ключевых линий приматов, включая прямых предков человека, мозг действительно долго отставал от растущего тела. Однако самое интересное происходило на следующем этапе эволюции. Вместо того чтобы просто восстановить базовый баланс между массой тела и размером черепа, эволюция устроила резкий рывок вперед для некоторых видов.

Когда мозг перерастает тело

Данбар обнаружил, что у ряда эволюционных линий объем мозга значительно превысил («перерос») ожидаемый стандартный уровень. Этот феномен, названный овершутом (overshoot), перевел приматов на совершенно иной, более высокий когнитивный уровень. Именно этот скачок во многом предопределил появление человеческого разума.

Зачем же крупным приматам понадобился такой избыточный и крайне энергозатратный орган? Данбар связывает полученные результаты со своей знаменитой теорией «социального мозга». По мере роста размеров тела древние обезьяны и предки людей становились привлекательной добычей для крупных хищников. Чтобы защитить себя, им пришлось объединяться в большие социальные группы — это была стратегия выживания, основанная на коллективной безопасности.

От мускулов к интеллекту благодаря новой диете

Поддержание сложных социальных связей в больших сообществах требует колоссальных когнитивных усилий: нужно помнить «в лицо» десятки сородичей, понимать иерархию, плести интриги и кооперироваться.

«Гоминиды и, конечно же, люди со временем перешли от силы к интеллекту как к главному способу защиты от хищников», — объясняет профессор Данбар.

Этот эволюционный маневр стал возможен благодаря радикальной смене рациона. Чтобы прокормить увеличивающийся и прожорливый мозг, приматы перешли с низкокалорийной волокнистой листвы на энергетически плотную пищу — богатые калориями фрукты, семена и орехи. Экономия энергии на пищеварении позволила перенаправить ресурсы на развитие нервной системы. Впрочем, теория «социального мозга» до сих пор вызывает споры в научной среде, и ученым предстоит провести еще немало исследований, чтобы окончательно утвердить эту хронологию.