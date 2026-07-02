Ученые нашли на Марсе серьезную опасность для колонизаторов

Новое исследование американских специалистов показало, что марсианские пылевые бури таят в себе скрытую электрическую опасность. Оказалось, что привычное для Красной планеты атмосферное явление способно создавать условия, которые могут серьёзно навредить аппаратам и оборудованию будущих экспедиций.

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Научная работа, опубликованная в журнале The Planetary Science Journal, была выполнена исследователем Чали Идосой Угой из Университета Алабамы в Хантсвилле. Он проанализировал данные о глобальной буре, которая бушевала на планете в 2018 году и получила название Martian Year 34, – это событие считается одним из самых детально задокументированных благодаря наблюдениям с нескольких орбитальных зондов и роверов одновременно.

Марсианская атмосфера сильно разрежена и состоит в основном из углекислого газа, а гроз в земном понимании там не бывает. Однако интенсивные пылевые вихри поднимают в воздух огромное количество мелких частиц, и их трение друг о друга приводит к разделению электрических зарядов. Из-за слабой проводимости среды эти заряды не рассеиваются, а накапливаются.

Компьютерное моделирование, проведённое Угой, показало, что в нижних слоях атмосферы во время бури возникают локальные зоны, где электрическое поле достигает значений, близких к критическому порогу. При этом такие области распределены неравномерно и зависят от высоты и плотности пылевых частиц. Иными словами, буря формирует не однородный электростатический фон, а сложную, структурированную электрическую среду.

Для инженеров и планетологов это открытие меняет подход к оценке рисков. Пылевые бури теперь стоит рассматривать не только как источник механических повреждений или помех для обзора, но и как потенциальный генератор электростатических разрядов. В условиях слабой атмосферы искрение или дуговой пробой между токопроводящими элементами аппарата могут нарушить работу бортовой электроники, вывести из строя научные инструменты или вызвать короткое замыкание между корпусом и выступающими частями оборудования.