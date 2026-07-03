400 лет назад Брейгель изобразил то, о чем ученые узнали в 2025 году

На протяжении более четырех столетий искусствоведы и обычные посетители музея рассматривали полотно «Аллегория воздуха», созданное в 1611 году великим фламандским мастером Яном Брейгелем-старшим. Картина, хранящаяся в Музее изящных искусств в Лионе, традиционно считалась гимном мифологии и астрономии — на ней изображена муза Урания, а на заднем плане угадываются силуэты Аполлона и Дианы. Однако исследование, проведенное биологами, выявило на холсте настоящую научную сенсацию. Как сообщается в недавнем исследовании, опубликованном в журнале PNAS, одна деталь переворачивает представление об истории биологических наблюдений.

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В гуще нарисованного зверинца, состоящего из животных 60 видов, исследователи разглядели летучую мышь, которая держит в пасти птицу. Проанализировав пропорции, форму и окрас рукокрылого, ученые однозначно идентифицировали его как представителя рода вечерниц (Nyctalus). Поймана же была мелкая певчая птица из отряда воробьинообразных.

Загадка ночной охоты в воздухе

Дело в том, что такое поведение летучих мышей очень редко. В мире существует всего три вида рукокрылых, способных есть птиц. При этом охотиться на них прямо на лету умеет только один вид — гигантская вечерница (Nyctalus lasiopterus). Они перехватывают мигрирующих пернатых в воздухе на большой высоте, откусывают им крылья и съедают прямо на лету, тратя на трапезу до 20 минут.

Современная наука шла к официальному признанию этого феномена десятилетиями. Сначала биологи находили перья зарянок и лазоревок в помете летучих мышей. Окончательно же подтвердить факт воздушной охоты ученым удалось лишь к 2025 году благодаря сложнейшим технологиям: 3D-биодатчикам, ультразвуковым детекторам, системам контроля высоты и акустического мониторинга.

Каким образом Ян Брейгель-старший узнал об этом скрытом ночном процессе в 1611 году — остается загадкой.

Наблюдение против символизма

Исследователи подчеркивают: к интерпретации старинной живописи нужно подходить осторожно. В аллегорических картинах авторы часто использовали чисто символические образы, не связанные с реальностью. Любопытно, что Брейгель и его ученики создали несколько версий «Аллегории воздуха», но сцена охоты вечерницы присутствует только на лионском оригинале. Точность деталей указывает на то, что мастер руководствовался именно живым наблюдением, а не художественной фантазией.

Художник мог случайно заметить редчайший эпизод атаки в предрассветных сумерках или узнать о нем от птицеловов. Так или иначе, Брейгель зафиксировал сложный биологический процесс задолго до появления ультразвуковых радаров.

Цифровое будущее музейных коллекций

Секрет картины «Аллегория воздуха» был раскрыт в рамках масштабного проекта по новому исследованию классических произведений искусства, на которых изображены птицы и млекопитающие. Авторы работы убеждены, что мировые галереи скрывают еще множество подобных тайн.

Сегодня музеи активно переводят свои фонды в цифровой формат высокого разрешения. Это позволяет экспертам и алгоритмам искусственного интеллекта детально изучать каждый сантиметр старинных полотен.