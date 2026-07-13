Как ученые раскрыли загадку смерти Медичи?

Долгое время публика считала, что Франческо и Джованни Медичи, одни из самых влиятельных представителей легендарной европейской семьи, были отравлены кем-то из родственников — настолько внезапными и скоротечными были их смерти. Но теперь ученые могут сказать наверняка, что причина была вовсе не в заговорах. Портал livescience.com рассказал о научной работе, которая раскрыла тайну смерти братьев Медичи.

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Дом Медичи пришел к власти в XV веке, создав крупнейший банк во всей Европе. Он использовал свои невероятные богатства, чтобы финансировать художников эпохи Ренессанса и дать начало политической династии, которая позже включала в себя множество герцогов, четырех пап римских и двух королев Франции.

В XVI веке Козимо I стал единоличным великим герцогом Тосканы. Но всего в течение 25 лет как минимум пять членов его семьи умерли от лихорадки. Из-за этого пошли слухи, что кого-то из них отравил мышьяком другой родственник, хотя большинство людей верили, что они погибли от малярии.

Чтобы докопаться до истины в этом 500-летнем деле, международная группа исследователей изучила кости двух сыновей Козимо I: кардинала Джованни де Медичи и великого герцога Франческо I де Медичи. Ученые искали следы ДНК Plasmodium falciparum, паразита, вызывающего наиболее смертоносную форму малярии и распространяемого комарами. Для контекста, Джованни умер в 1562-м в возрасте 19 лет, а Франческо I — в 1587 году, вместе с женой, когда ему было 46 лет.

Легенда об отравлении мышьяком появилась как раз из-за последних, поскольку великий герцог Тосканы и его жена умерли практически одновременно. Но, в то же время, Медичи славились любовью посещать фамильные виллы в болотистых регионах Тосканы, где малярия была распространена даже глубоко в XX веке.

Авторы научной работы, опубликованной в журнале Nature, нашли следы P. falciparum в костях обоих братьев, тем самым подтвердив информацию придворных врачей, которые писали, что Медичи страдали «трехдневной лихорадкой». То есть, жаром, который проходит и возвращается каждые три дня — характерный симптом малярии. Медицинские документы также раскрыли, что братьев пытались лечить кровопусканием.

Теперь историки могут с уверенностью сказать, что никакого отравления не было. Однако древние образцы ДНК скрывали два других сюрприза. Первый — в костях Франческо I нашли следы не только P. falciparum, но и Plasmodium malariae, еще одного паразита, вызывающего малярию. Есть вероятность, что оба вида повлияли на серьезную болезнь, убившую супругов.

А второй сюрприз в том, что у кардинала Джованни нашли только P. falciparum, но специфический штамм, которым он заразился, раньше не был известен. Он похож на те, что находили в древней и ранней современной Европе, но с двумя уникальными мутациями, которых ученые раньше не видели.

Так или иначе, специалистам потребуется провести дополнительный анализ костей братьев, чтобы определить эволюционные взаимоотношения между штаммами малярии, от которых они умерли. По мнению авторов исследования, в этом и заключается главное преимущество изучения древней ДНК — оно позволяет науке не только ставить диагнозы давно погибшим людям.