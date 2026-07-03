В Китае нашли предка пауков возрастом 518 млн лет

ченые из Лестерского университета (Великобритания) и Юньнаньского университета (Китай) обнаружили древнейшие известные свидетельства появления паучьих клыков.

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Исследование опубликовано 1 июля в журнале Nature. Находка — окаменелость существа под названием урокодия возрастом 518 миллионов лет — проливает свет на то, как одна из самых успешных групп животных на планете получила свое главное охотничье оружие.

Кто такая урокодия

Внешне это существо мало напоминало современного паука. Длиной всего 2–3 сантиметра, с большими глазами на стебельках, сегментированным телом и тонкими членистыми ножками — скорее что-то среднее между рачком и насекомым. Тем не менее именно урокодия входит в число древнейших известных предков хелицерат — группы беспозвоночных, к которой сегодня относятся пауки, скорпионы и клещи, насчитывающие более 100 000 описанных видов.

Окаменелость найдена на знаменитом местонахождении Чэнцзян в провинции Юньнань на юге Китая — одном из важнейших палеонтологических памятников мира. Примечательно, что публикация вышла ровно в 42-ю годовщину открытия этого места.

Что нашли внутри камня

Исследователи применили рентгеновскую томографию — метод, позволяющий заглянуть внутрь породы без разрушения образца, примерно как медицинское КТ, только для камня. Оказалось, что значительная часть мягких тканей урокодии сохранилась в мумифицированном виде даже спустя сотни миллионов лет.

Именно тогда исследователи заметили нечто неожиданное — два небольших клещевидных отростка сразу за глазами животного. Это зачатки хелицер — специализированных конечностей, которые у современных пауков превратились в клыки с ядовитыми железами, а у скорпионов — в клешни.

«Мы использовали рентгеновскую томографию для анализа этих окаменелостей, чтобы изучить их мягкое строение, погребенное в породах на протяжении сотен миллионов лет, когда внезапно заметили клещевидные конечности в передней части животного. Мы сразу поняли, что это очень интересная окаменелость и, действительно, далекий предок ныне живущих хелицеровых, таких как скорпионы и пауки», — говорит руководитель исследования профессор Юй Лю из Юньнаньского университета.

Помимо зачатков клыков, ученые обнаружили на ногах урокодии структуры, напоминающие книжные жабры — дыхательные органы из множества тонких пластин, сложенных как страницы книги. Похожие жабры есть у современных мечехвостов. Это указывает на то, что урокодия была морским существом, жившим на дне древних океанов.

Недостающее звено в эволюции хелицерат

До сих пор палеонтологи могли судить о ранней истории хелицерат преимущественно по твёрдым частям тел — панцирям и конечностям. Мягкие ткани в окаменелостях такого возраста — редкость исключительная. Сохранившиеся зачатки хелицер у урокодии — прямое свидетельство того, на каком именно эволюционном этапе эти структуры только начали формироваться.

«Урокодия была частью древней экосистемы, насчитывавшей более 200 различных видов животных, обитавших в морях более 500 миллионов лет назад. Эти великолепно сохранившиеся окаменелости дают реальное представление о том, как развивалась жизнь на нашей планете на заре животного мира», — говорит соавтор исследования профессор Марк Уильямс из Лестерского университета.

Пауки страшнее в кино, чем в жизни

Находка дает повод вспомнить, что пауки — один из самых древних и устойчивых эволюционных успехов в истории жизни на Земле. Их предки охотились ещ в морях кембрийского периода, задолго до появления динозавров.

Ученые отмечают, что репутация пауков как опасных существ сильно преувеличена. Несмотря на образы Черной вдовы в природе и радиоактивного паука в комиксах, подавляющее большинство пауков совершенно безвредны для человека — их яд и укусы приспособлены для добычи несравнимо меньших размеров.