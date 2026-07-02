NASA отложило запуск спутника для спасения обсерватории SWIFT

Американское космическое агентство NASA объявило об отсрочке запуска специального спутника-буксира LINK, который должен был помочь спасти падающую орбитальную обсерваторию SWIFT. Причиной срыва намеченного на четверг старта стала техническая неисправность в системе авиационной ракеты-носителя Pegasus XL.

Обсерватория SWIFT, являющаяся важным инструментом для научных исследований, в последнее время теряет высоту орбиты с угрожающей скоростью. Без принятия срочных мер космический аппарат рискует войти в плотные слои атмосферы и сгореть. Именно для предотвращения этого сценария NASA разработала амбициозный план использования спутника LINK в качестве космического буксира.

Что произошло с запуском

Запланированный старт ракеты Pegasus XL, которая должна была вывести спутник LINK на орбиту, не состоялся из-за обнаруженных проблем с самой ракетой. Pegasus XL — это воздушно-базируемая система запуска, которая отличается от традиционных наземных ракет тем, что стартует с самолёта на большой высоте.

Агентство не раскрыло детали технической неисправности, однако подтвердило факт срыва операции. На данный момент неясно, когда именно будет предпринята следующая попытка запуска. NASA обычно проводит тщательную диагностику и устранение выявленных проблем перед повторными попытками.

Значение миссии для науки

Обсерватория SWIFT играет ключевую роль в астрономических исследованиях, и её потеря стала бы значительным ударом по научному сообществу. Спутник LINK представляет собой инновационное решение для продления срока службы космических аппаратов, находящихся в критическом состоянии.

Эта миссия демонстрирует новый подход NASA к управлению космическими ресурсами — вместо того чтобы позволить старым спутникам упасть в атмосферу, агентство разрабатывает технологии для их спасения и восстановления функциональности. Успех операции со SWIFT мог бы открыть новые перспективы для продления жизни других космических аппаратов.

Информация о новой дате запуска будет объявлена NASA после завершения всех необходимых проверок и устранения выявленных неисправностей.