Десятки тысяч галактик найдены в самых пустых уголках Вселенной

Гравитация, хоть и считается самой слабой фундаментальной силой природы, зато действует на огромных расстояниях. Очередным подтверждением стало исследование, принятое к публикации в Astronomy & Astrophysics, а пока выложенное на провозгласившем независимость сервере препринтов arXiv.

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Авторы статьи проанализировали самые пустые места локальной Вселенной — так называемые войды, — и обнаружили, что не такие уж они и пустые. В этих космических пустынях, которые свет может пересекать миллионами лет, ничего не встретив, насчитываются десятки тысяч галактик, причем, что еще удивительнее, некоторые из них притягиваются друг к другу.

В основу исследования легли данные обзора Calar Alto Void Integral‑field Treasury surveY (CAVITY), составленного по наблюдениям немецко-испанской Обсерватории Калар-Альто. Их обработали с применением алгоритма friends‑of‑friends, чтобы выявить связи между отдельными объектами.

Алгоритм указал на 1367 гравитационно связанных групп, включающих в сумме 3040 галактик, а также гораздо более многочисленную популяцию из 14 672 одиночных галактик, у которых не нашлось достаточно близких соседей.

Для сравнения исследователи составили контрольную выборку галактик, расположенных за пределами как войдов, так и плотных скоплений, — и контраст оказался разительным. Если в пустотах большинство галактик (59%) оказываются одиночками, то в контрольной выборке 60% галактик входят в состав групп — то есть войды действительно не способствуют образованию компаний.

Группы в пустотах малочисленные — не как скопления в других, более «населенных» местах: в самых больших не больше шести галактик. Они довольно рыхлые и пребывают на ранней динамической стадии формирования. Интересно, что богатство группы никак не зависит от того, насколько пустынно окружающее ее пространство — глубокий войд с одинаковой вероятностью может содержать группу, как и войд с меньшей степенью разрежения.

Таким образом, космические пустоты предстают не однородно пустыми, а скорее местами, где гравитация все же пытается — мягко и не до конца — стянуть галактики вместе, порождая рыхлые, ранние объединения, но не зрелые сообщества.