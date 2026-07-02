«Путешественник во времени» из 2018 года вновь набирает популярность в сети

Интервью самопровозглашенного «путешественника во времени», впервые опубликованное на YouTube-канале Apex TV в 2018 году, снова завирусилось в интернете. Мужчина, назвавшийся Александром Смитом, утверждал, что побывал в 2118 году, и сделал ряд пугающих предсказаний о будущем человечества, передает Daily Mail.

По словам Смита, его история началась в 1981 году, когда к нему домой якобы пришли двое мужчин в черных костюмах и доставили его на секретную подземную базу ЦРУ. Там ему показали машину времени и предложили стать первым испытателем.

Как рассказал Смит, в будущем он увидел мир, который сильно изменился. По его словам, небольшой конфликт между США и Северной Кореей перерос в глобальную войну после того, как на сторону Пхеньяна встала Россия. В итоге, утверждает он, были запущены ракеты, и началась Третья мировая война. Однако после разрушений человечество объединилось: границы исчезли, и планетой стал управлять единый лидер — искусственный интеллект.

Смит также описывал футуристический город с наклонными голубоватыми небоскребами, летающими автомобилями и красным небом, а также человекоподобных роботов без ног, парящих над землей и обладающих равными правами с людьми. Он утверждал, что в будущем у людей под кожей руки будут импланты для идентификации и оплаты покупок.

Кроме того, путешественник заявил, что ЦРУ обладает передовыми технологиями, скрытыми от общественности, включая машину времени, а смартфоны, по его словам, были разработаны за 30 лет до появления на рынке. Он предсказал, что правительство раскроет существование инопланетян в 2028 году, и тогда же технология путешествий во времени станет доступной для коммерческого использования.

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В поддержку своих слов Смит продемонстрировал фотографию, сделанную, по его утверждению, в 2118 году. На размытом снимке видны огромные зеленые здания странной формы. Мужчина назвал этот город «Район 508» и заявил, что оригинал снимка конфисковало правительство, но он успел сделать копию. Никаких доказательств достоверности его истории предоставлено не было.