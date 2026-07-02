NASA представило новый суперкомпьютер

С января в НАСА трудится суперкомпьютер нового поколения «Афина». Первые итоги работы подвел системный интегратор ASRC Federal, который внедрял машину и помогает в ее эксплуатации.

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Высокопроизводительная вычислительная система установлена в Исследовательском центре Эймса. По данным НАСА, в ее задачи входит «моделирование запусков ракет, проектирование самолетов и космических аппаратов, обучение крупномасштабных базовых моделей ИИ и анализ огромных массивов данных для новых научных открытий».

Как и лидер мирового TOP500 суперкомпьютеров, эта ЭВМ построена не на GPU, а на CPU — 128-ядерных процессорах AMD EPYC 9745 архитектуры Turin.

Система состоит из 1024 узлов в четырех стойках и содержит 262 144 процессорных ядра — что сопоставимо с 16–22 тысячами современных ноутбуков.

В рейтинге TOP500 «Афина» занимает 116-е место. Она превосходит своих предшественников — Aitken, Electra и Pleiades — как по мощности, так и по эффективности.

При пиковой производительности более 20 петафлопс она позволяет существенно сократить расходы на электроэнергию для суперкомпьютерной инфраструктуры агентства.

«Исследования всегда заставляли НАСА работать на пределе вычислительных возможностей», — подчеркнул Кевин Мёрфи, главный специалист по научным данным и руководитель портфеля высокопроизводительных вычислительных возможностей агентства.

Название компьютера выбрано в ходе внутреннего конкурса среди сотрудников НАСА, занимающихся высокопроизводительными вычислительными мощностями, — во-первых, в честь древнегреческой богини мудрости и войны, во-вторых, это отсылка к лунной программе агентства, которая носит имя Артемиды, сводной сестры Афины.