Ученые обнаружили загадочные черные «яйца» в океане

Во время исследования Тихого океана на глубине около 6200 метров ученые из Токийского университета и Университета Хоккайдо обнаружили необычные угольно-черные объекты, напоминающие яйца. Исследование опубликовано в научном журнале Biology Letters.

© Dr Keiichi Kakui

Находка была сделана с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата в абиссопелагической зоне — одном из самых малоизученных слоев Мирового океана. Поскольку жизненный цикл глубоководных организмов до сих пор практически неизвестен, исследователи решили поднять несколько образцов на поверхность. Большинство загадочных капсул оказались повреждены, однако четыре экземпляра сохранились целыми и были переданы специалистам для изучения.

Лабораторный анализ показал неожиданный результат: «яйца» оказались коконами плоских червей. Внутри каждого находились несколько развивающихся особей. По словам одного из авторов исследования Кейити Какуи, сначала ученые даже не предполагали, что перед ними могут быть коконы, поскольку никогда раньше не сталкивались с подобными находками.

Генетическое исследование подтвердило, что обнаруженные организмы относятся к ранее неизвестному виду пластинчатых червей. Более того, это самые глубоководные свободноживущие представители этой группы, когда-либо найденные учеными.

До этого открытия подобных животных фиксировали максимум на глубине около 5200 метров, однако тот экземпляр был найден на древесине, поэтому ученые не могли исключить, что он оказался там случайно. Теперь же исследователи впервые получили убедительное подтверждение существования плоских червей на глубине более шести километров.

Несмотря на экстремальные условия обитания, новый вид практически не отличается внешне от своих мелководных родственников и не демонстрирует заметных особенностей развития. По мнению ученых, эта находка стала еще одним подтверждением того, насколько мало человечество знает о жизни в глубинах океана, которые до сих пор остаются одной из самых неизученных областей нашей планеты.