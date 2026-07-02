В Дели нашли древние петроглифы

Экологи, изучающие биоразнообразие Центрального хребта Дели, обнаружили древние петроглифы. О случайной, но от этого не менее ценой находке сообщила The Pioneer.

© Naukatv.ru

Рисунки на кварцитовом обнажении в районе стадиона Поло-граунд нашли экологи Прадип Кришен и Четан Агарвал в ходе очередного выезда.

«Мы нашли их случайно. Мы приехали изучать биоразнообразие хребта, а не искать археологические артефакты. Четан заметил эти линии, и они нас заинтриговали. Позже мы пригласили знакомого историка, который предположил, что это могут быть петроглифы», — говорит Кришен.

По его словам, он не специалист по петроглифам, поэтому не может уверенно судить об их возрасте.

«В некоторых местах можно установить минимальный возраст петроглифов. Например, там, где поверх более древних рисунков высечены эдикты Ашоки, мы точно знаем, что петроглифы не моложе этих надписей, а они датируются III веком до н. э. Они могут быть старше на тысячу лет, на пятьсот, на двести, а могут — всего на год. Но по крайней мере мы знаем, что они не моложе эдиктов», — объясняет эколог.

В этом же случае нет подобных сравнительных данных. Все, что очевидно — рисунки сильно выветрены.

«Они вырезаны на кварците, а это очень твердая порода, поэтому следам на ней требуется огромное время, чтобы стереться или истлеть. На непрофессиональный взгляд, они выглядят очень древними, но я не специалист по петроглифам, так что не могу высказываться об их возрасте», — признает Кришен.

Он рассказал о находках. Одно изображение представляет собой ряд из семи или восьми чашеобразных углублений, расположенных параллельно друг другу. Другое похоже на две лестницеподобные фигуры, пересекающиеся под прямым углом. Кришен предполагает, что это могла быть игровая доска, хотя не исключено, что это просто орнамент. Он подчеркивает, что это лишь его личные наблюдения, а не археологические выводы.

«Аравали — один из древнейших горных хребтов в мире, так что находка наскальных изображений здесь не редкость. Похожие петроглифы ранее фиксировали правительство Харьяны и исследователи, в том числе доктор А. К. Шарма», — прокомментировал археолог Санджив Кумар Сингх.

Таким находкам нельзя сразу приписать возраст или историческое значение — любые выводы возможны только после детального археологического изучения, научных исследований и обсуждения среди экспертов, добавил он.