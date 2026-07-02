В России призвали ввести верификацию личности для доступа в интернет

В России следует организовать доступ в интернет строго по подтверждению личности, так как это позволит добиться значительного прорыва в борьбе с преступностью.

Верификация обеспечит возможность исследования цифровой среды человека, пояснил вице-президент Ассоциации предприятий безопасности «Школа без опасности» Сергей Силивончик.

«Здесь вопрос мнимой анонимности в социальных сетях. Потому что мы, как специалисты по безопасности, считаем, что доступ в соцсети должен быть верифицируемым. Должно быть понятно, кто пришёл, что он там делает», — заявил эксперт в пресс-центре НСН.

По его мнению, так можно будет без проблем составить цифровой профиль каждого пользователя. Сейчас к этому шагу прибегают лишь в случае уже совершённого преступления, однако важно работать над предотвращением нарушений, убеждён Силивончик. По его мнению, в ряде случаев сегодня для борьбы с киберпреступлениями не хватает «стратегических» нормативно-правовых актов.

В марте МВД РФ сообщило, что общий материальный ущерб от киберпреступлений в России снизился с 203 до 195 млрд рублей. Уточняется, что благодаря принимаемым мерам сумма похищенных денег сократилась на 6% — со 192 до 181 млрд рублей. Также в министерстве сообщили, что количество зарегистрированных киберпреступлений сократилось почти на 12%, а число дистанционных хищений снизилось на 10%.