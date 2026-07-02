Орбиту МКС подняли на 1,9 километра

Орбита Международной космической станции успешно изменена для обеспечения предстоящего запуска нового экипажа и безопасного возвращения космонавтов на Землю.

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Средняя высота полета космической лаборатории повысилась на 1,9 километра, сообщает Роскосмос.

Изменение положения потребовалось для формирования баллистических условий перед стартом пилотируемого корабля «Союз МС-29» и возвращением спускаемого аппарата «Союз МС-28».

Операция прошла первого июля в 23.49 по московскому времени. Силовая установка грузового аппарата «Прогресс МС-34» проработала 567,8 секунды, выдав импульс в 1,1 метра в секунду.

После успешного завершения маневра средняя высота орбиты станции составила 419,89 километра над поверхностью Земли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне грузовой корабль «Прогресс МС-34» увеличил высоту орбиты МКС на 1,6 километра.

В апреле аппарат «Прогресс МС-32» поднял станцию на 440 метров.