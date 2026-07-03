Чем кондиционеры могут оказаться опасны для человечества

Эксперты Университета Нового Южного Уэльса пришли к выводу, что кондиционеры могут способствовать изменению климата.

По мере роста глобальных температур кондиционирование воздуха становится важнейшим инструментом защиты людей от жары. Однако зависимость от кондиционеров одновременно создает беспрецедентную нагрузку на энергосистемы, увеличивает выбросы парниковых газов и способствует дальнейшему перегреву городов.

Ученые утверждают, что охлаждение зданий без чрезмерной зависимости от кондиционеров должно стать одним из ключевых действий в условиях изменения климата.

По мнению исследователей, технологии пассивного охлаждения позволяют значительно сократить энергопотребление, одновременно делая здания комфортнее.