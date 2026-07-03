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Ученые рассказали, чем кондиционеры могут оказаться опасны для человечества

Московский Комсомолециещё 1

Эксперты Университета Нового Южного Уэльса пришли к выводу, что кондиционеры могут способствовать изменению климата.

Чем кондиционеры могут оказаться опасны для человечества
© ТАСС

По мере роста глобальных температур кондиционирование воздуха становится важнейшим инструментом защиты людей от жары. Однако зависимость от кондиционеров одновременно создает беспрецедентную нагрузку на энергосистемы, увеличивает выбросы парниковых газов и способствует дальнейшему перегреву городов.

Ученые утверждают, что охлаждение зданий без чрезмерной зависимости от кондиционеров должно стать одним из ключевых действий в условиях изменения климата.

По мнению исследователей, технологии пассивного охлаждения позволяют значительно сократить энергопотребление, одновременно делая здания комфортнее.