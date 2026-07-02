“Главный охотник Трампа за инопланетянами” выдвинул версию насчет НЛО

Астроном из Гарварда, которого прозвали “главным охотником Трампа за инопланетянами”, начал с предположения, что НЛО созданы человеком. Группа представителей Белого дома Ави Леба запросила у Пентагона видеозаписи и файлы о необъяснимых наблюдениях с воздуха.

Космолог из Гарвардского университета, который предположил, что инопланетные формы жизни могут проникать в Солнечную систему под видом метеоритов, возглавляет секретную новую научно-консультативную группу администрации Трампа по угрозам безопасности, создаваемым НЛО.

Ави Леб и специально подобранный им комитет уже начали изучать происхождение таинственных летательных аппаратов, известных теперь как неопознанные воздушные явления (UAP), и в прошлом месяце запросили у Пентагона десятки видеозаписей, изображений и документов о встречах и инцидентах, о которых сообщалось, сообщает Associated Press.

Комиссия, которая соберется за закрытыми дверями, доложит о своих выводах Белому дому, который уже начал открывать правительственные файлы об НЛО, опубликовав на данный момент три ранее засекреченных материала.

Леб, израильско-американский астрофизик, ранее возглавлявший астрономический факультет Гарварда, рассказал Associated Press, что он рассматривал свое назначение как шанс обучить администрацию, которая, как известно, не склонна к науке, тому, что могло бы быть совершенно логичным объяснением UAP.

“У меня сложилось впечатление, что правительство озадачено тем, что не может определить природу некоторых из этих объектов, - сказал он. – В то время, когда наука не так популярна, это возможность действительно принести пользу всем вовлеченным сторонам”.

Однако он сказал AP, что начинал свою работу в качестве главного охотника за инопланетянами при Дональде Трампе с предположения, что UAP - это работа людей, и подходит к этой задаче с точки зрения национальной безопасности.

Некоторые аналитики говорят, что нестандартные взгляды Леба на инопланетную жизнь и второстепенные теории, включая выдвинутую в прошлом году гипотезу о том, что комета, пролетевшая рядом с Марсом, была реликтом цивилизации из другого небесного окружения, делают его лидерство в таком важном и влиятельном комитете в лучшем случае сомнительным.

“Я не знаю, что из этого выйдет, но мы ни на шаг не приблизимся к ответам на эти вопросы, пока он руководит”, - сказал Стив Деш, профессор астрофизики в Школе исследований Земли и космоса при Университете штата Аризона и давний критик Леба.

В интервью The Guardian в 2023 году Леб, который также возглавлял Гарвардскую программу изучения черных дыр, один из наименее изученных астрономических объектов, сказал, что его критики просто завидуют ему.

“Детский буллинг более распространен в научных кругах, чем детское любопытство”, - сказал он. “Люди просто пытаются наступить на каждый цветок, который поднимается над уровнем травы. Этот негатив очень вреден, потому что подавляет инновации”.

Тем не менее, наблюдателей беспокоит не только присутствие Леба. Подобно тому, как министр здравоохранения Роберт Кеннеди выбрал коллег-скептиков по вакцинам для формирования правительственной консультативной группы по вопросам иммунизации в соответствии со своими взглядами, Леб окружил себя людьми, которые, по-видимому, придерживаются таких же взглядов.

Один из членов комиссии - Тимоти Галлодет, контр-адмирал ВМС в отставке, который убежден, что Землю посещали НЛО инопланетного происхождения.

“Нечеловеческий разум, который управляет ими, абсолютно реален, - сказал он в апреле. – Мы обнаружили потерпевший крушение корабль. Мы не знаем, внеземного ли они происхождения.”

В 2024 году Галлодет рассказал комитету Конгресса по надзору, что в 2015 году, когда он был командующим метеорологическими и океанографическими операциями ВМС, UAP взаимодействовали с человечеством практически по своему усмотрению. Он также заявил о сокрытии информации правительством США.

“Информация, связанная с UAP, не только утаивается от высокопоставленных должностных лиц и членов Конгресса, но и некоторые представители правительства участвуют в кампании дезинформации, включая личные нападки, направленные на дискредитацию информаторов UAP”, - сказал он.

Также в комиссии присутствует Бен Ламм, 44-летний миллиардер и предприниматель, наиболее известный благодаря усилиям своей генетической компании по возрождению давно вымерших животных, таких как дронт и тасманийский тигр.

Ламм также неоднократно пытался обнаружить НЛО с помощью спутников, направленных в сторону Земли. Его нестандартное научное мышление хорошо сочетается с неортодоксальным подходом Леба и многолетними поисками внеземной жизни, подробно описанными в сотнях статей и ставшей бестселлером книге "Внеземное: первые признаки разумной жизни за пределами Земли".

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Например, миссия Леба в Папуа - Новую Гвинею, якобы для того, чтобы определить, был ли метеорит, обнаруженный в 2014 году, частью межзвездного космического корабля, наглядно продемонстрировала его точку зрения. В конечном счете, объект, который, как предполагал Леб, мог иметь “внеземное технологическое происхождение”, оказался таковым, а шарики – крошечные стеклянные шарики из металла и камня, которые он извлек со дна океана, не были связаны с метеоритом, по крайней мере, по мнению других ученых.

Возможно, больше всего критиков беспокоит то, что Леб и его команда могут иметь доступ к секретным материалам Пентагона. Шон Киркпатрик, физик, который ранее исследовал UAP в отделе по разрешению аномалий Пентагона, утверждает, что Леб “не пользуется благосклонностью” в научном сообществе и ему не хватает опыта в области национальной безопасности.

Он сказал, что состав команды Леба наводит на мысль о том, что Белый дом больше интересуется второстепенными теориями, чем точными научными данными.

Однако, в конечном счете, биография Леба и его нетрадиционные теории могут не иметь значения, если комитет сможет представить новую информацию, способную удовлетворить любопытство публики.

Восемь из десяти респондентов в опросе CBS News/YouGov, опубликованном в прошлом месяце, заявили, что правительство знает о существовании внеземной жизни больше, чем говорит, 63% считают, что жизнь есть на других планетах, и более одного из пяти убеждены, что инопланетяне уже посещали Землю.